На Донбассе на неизвестном устройстве подорвалось авто с военными, пострадали 9 человек

Инцидент произошел неподалеку от Водяного. Пострадавших бойцов уже доставили в госпиталь.

На Донбассе пострадали девять украинских военных, их автомобиль подорвался на взрывном устройстве, сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

Один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь военных — боевые травмирования.

"Защитников доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", — сообщили в группировке.

Напомним, 23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население из-за чего погиб один гражданский. 22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский боец получил ранение. 26 февраля 10 бойцов получили различные травмы и ранения из-за обстрелов и подрыва на неизвестном взрывном устройстве.