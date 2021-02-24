Боевики на Донбассе открыли огонь по мирному населению, погиб мужчина

Врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь и доставили его в больницу. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но он умер от тяжелых ранений.

На Донбассе 23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население, погиб человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта Хутор Вильный в Луганской области.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", — сообщили в ООС.

Врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь и доставили его в больницу. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но он умер от тяжелых ранений.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", — заявили в штабе ООС.

22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский военнослужащий получил ранение.

23 февраля 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского ВСУ сообщила, что при разборке блиндажа, сгоревшего при пожаре, обнаружены тела двоих военнослужащих. Еще один боец был жив, но он получил ожоги 90% тела и умер в ожоговом центре.