В ВСУ сообщили о гибели трех бойцов при пожаре в блиндаже

Один из военных с 90% ожогов тела скончался в ожоговом центре.

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского ВСУ сообщила, что при разборке блиндажа, сгоревшего при пожаре, обнаружены тела двоих военнослужащих. Еще один боец был жив, но он получил ожоги 90% тела и умер в ожоговом центре.

Пожар в блиндаже произошел около 4:00 20 февраля в одном из подразделений бригады.

Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза.

По данному факту военная служба правопорядка ВСУ проводит проверку. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в 2020 году в рядах Вооруженных сил Украины в результате боевых действий погибли 50 военнослужащих, в то время как небоевые потери составили 79 человек.

Всего с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году погибли 2 665 бойцов ВСУ, 10 152 военнослужащих были ранены. Количество других погибших (умерших) военнослужащих ВСУ составляет 1 168 человек.

22 февраля на Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный, еще один получил ранение. Воины вели наблюдение в тот момент, когда боевики открыли огонь по позициям ООС.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что ситуация в зоне проведения ООС контролируемая, признаков создания наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время он признал, что режима полного и всеобъемлющего прекращения огня придерживаются преимущественно только украинские военные.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что в период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года на Донбассе в результате вооруженного конфликта погибли от 13 100 до 13 300 человек. Из них не менее 3 375 человек – гражданские лица, около 4 150 – украинские военнослужащие и около 5 700 – члены вооруженных формирований.