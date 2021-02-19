ООН назвала число людей, которые погибли из-за конфликта на Донбассе

Жертвами конфликта стали более 13 000 человек. Примерно каждый четвертый из них – гражданский.

В период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года на Донбассе в результате вооруженного конфликта погибли от 13 100 до 13 300 человек. Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Из них не менее 3 375 человек – гражданские лица, около 4 150 – украинские военнослужащие и около 5 700 – члены вооруженных формирований.

При этом общее число человеческих потерь, так или иначе связанных с конфликтом, составляет от 42 000 до 44 000 человек. Среди них также от 29 500 до 33 500 раненых (гражданских лиц – 3 375, украинских военных – от 9 700 до 10 700, членов вооруженных групп – от 12 700 до 13 700).

В статистике учтены также случаи, не связанные непосредственно с военными действиями – в частности, неосторожное обращение с оружием, ДТП, болезни на службе, убийства и самоубийства (таких случаев – около 30%).

Примечательно, что общее число гражданских лиц среди погибших и раненых – 25-26%. При этом если в 2014 года число раненых/убитых гражданских составляло 33-34%, то в 2019-2020 годах речь идет о 4-5% от их общего числа.

Ранее стало известно, что украинцы перестали считать конфликт на Донбассе главной проблемой, согласно результатам опроса. 36% заявили, что главная проблема – низкие зарплаты и пенсии, 35% считают, что ключевой проблемой является коррупция.

Конфликт на Донбассе назвали ключевой проблемой лишь 28% опрошенных. Примечательно, что еще в прошлом году на первой строчке в этом опросе был именно конфликт на Востоке страны, о чем заявили тогда 36% респондентов.

Напомним, в оккупированном Донецке 28-29 января проходил форум "Русский Донбасс". На нем главред "RT" Маргарита Симоньян заявиласледующее: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой".

На этом же мероприятии ее супруг Тигран Кеосаян пригрозил захватом Киева.