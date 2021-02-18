Украинцы перестали считать конфликт на Донбассе главной проблемой, – опрос

Главными проблемами респонденты назвали высокие тарифы за ЖКХ и транспортировку газа. Конфликт на Донбассе, несмотря на всю важность, опустился на четвертую позицию.

Ключевой проблемой украинцев являются высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и транспортировку газа. Как свидетельствуют данные опроса, который в четверг, 18 февраля, опубликовал Украинский институт будущего, такую позицию высказали 39% опрошенных.

36% заявили, что главная проблема – низкие зарплаты и пенсии, 35% считают, что ключевой проблемой является коррупция.

Конфликт на Донбассе назвали ключевой проблемой лишь 28% опрошенных. Примечательно, что еще в прошлом году на первой строчке в этом опросе был именно конфликт на Востоке страны, о чем заявили тогда 36% респондентов.

При этом 49% опрошенных назвали главным препятствием для развития государства коррупцию, а самым коррумпированным органом большинство респондентов (38%) назвали Верховную Раду.

23% сочли, что больше всего коррупционеров работают в Офисе президента, каждый пятый назвал наиболее коррупционным Министерство внутренних дел.

Наименее коррумпированными участники опроса считают Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Самыми эффективными борцами опрошенные назвали самих граждан Украины (45%) и общественные организации (39%).

Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).

Всего с 27 января по 5 февраля опросили 2 400 респондентов в возрасте 18 лет и старше, кроме респондентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АРК методом опроса "face-to-face".

Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Как сообщалось ранее, 9 из 10 украинцев поддерживают тарифные протесты. Также более половины жителей Украины выступают за отставку правительства и парламента. Это следует из данных опроса, который с 27 января по 1 февраля провел Киевский международный институт социологии.

При этом, согласно этому же исследованию, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.

Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.