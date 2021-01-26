Президентский рейтинг Зеленского упал до 20%, – КМИС

В начале января за Зеленского готовы были голосовать 26–27%.

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

На втором месте Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% и 15,7% соответственно. Далее идут Юлия Тимошенко (8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%) и Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то 30,6% среди всех респондентов поддержали бы Зеленского, а Порошенко – 24,9%. Среди тех, кто определился с выбором, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% – Порошенко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним, по данным КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах Владимир Зеленский получил бы 27% голосов.

По данным группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале января, Зеленский получил бы 26,2% голосов.