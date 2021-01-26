Президентський рейтинг Зеленського впав до 20%, — КМІС

На початку січня за Зеленського готові були голосувати 26-27%.

Якби вибори президента України проходили в другій половині січня 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

На другому місці Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% і 15,7% відповідно. Далі йдуть Юлія Тимошенко (8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%) і Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то 30,6% серед усіх респондентів підтримали б Зеленського, а Порошенка — 24,9%. Серед тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% — Порошенка.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 22 січня по всій Україні, за винятком окупованих територій. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо,: за даними КМІС, наприкінці грудня 2020 року на президентських виборах Володимир Зеленський отримав би 27% голосів.

За даними групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня, Зеленський отримав би 26,2% голосів.