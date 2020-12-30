Как украинцы проголосовали бы на выборах президента: во второй тур выходят Зеленский и Бойко

За Зеленского "в первом туре" готовы проголосовать 27-27,7% от всех определившихся респондентов, за Бойко — 14,7-20,8%.

“Киевский международный институт социологии" (КМИС) опубликовал результаты свежего соцопроса, проведенного с 17 по 23 декабря 2020 года. Среди прочих вопросов у респондентов спрашивали и "за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье?".

В частности, по первому варианту списка, предложенному респондентам, ответы определившихся распределились так:

Зеленский Владимир — 27,0% Бойко Юрий — 14,7% Порошенко Петр — 13,7% Медведчук Виктор — 8,7% Тимошенко Юлия — 7,5% Ляшко Олег — 6,3% Гройсман Владимир — 5,5% Притула Сергей — 4,1% Разумков Дмитрий — 3,4% Кличко Виталий — 2,2% Тягнибок Олег — 1,7% Вилкул Александр — 1,2% Белецкий Андрей — 0,9% Палица Игорь — 0,8% другой кандидат — 2,2%

19,3% от всех респондентов выбрали вариант "тяжело сказать", 15% заявили, что не будут участвовать в голосовании, а 2,4% — что испортят бюллетень.

Во втором варианте списка, из которого исключили Медведчука и Разумкова, но добавили Игоря Смешко, результаты среди определившихся со своим кандидатом респондентов были такими:

Зеленский Владимир — 27,7% Бойко Юрий — 20,8% Порошенко Петр — 14,2% Тимошенко Юлия — 7,3% Смешко Игорь — 6,5% Ляшко Олег — 6,2% Гройсман Владимир — 6,0% Притула Сергей — 3,8% Кличко Виталий — 1,6% Палица Игорь — 1,3% Вилкул Александр — 1,2% Белецкий Андрей — 0,8% Тягнибок Олег — 0,8% другой кандидат — 1,9%

20,3% от всех респондентов выбрали вариант "тяжело сказать", 14,5% заявили, что не будут участвовать в голосовании, а 2,3% — что испортят бюллетень.

Примечательно, что 53,3% респондентов отметили, что они обязательно проголосовали бы, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье. 19,7% опрошенных заявили, что они не уверены, но, скорее всего, приняли бы участие в голосовании.

Опрос провели методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1 200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах из регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая является репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Отметим, согласно результатам соцопроса, проведенном группой "Рейтинг" с 12 по 14 декабря, в тройке лидеров по уровню доверия среди украинских политиков оказались Зеленский, Кличко и Гройсман. А лидерами по уровню недоверия стали Порошенко и Тимошенко.