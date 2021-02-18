Українці перестали вважати конфлікт на Донбасі головною проблемою, — опитування

Найважливішою проблемою респонденти назвали високі тарифи за житлово-комунальні господарства і транспортування газу. Конфлікт на Донбасі, незважаючи на всю важливість, опустився на четверту сходинку.

Ключовою проблемою українців є високі тарифи на житлово-комунальні послуги та транспортування газу. Як свідчать дані опитування, які у четвер, 18 лютого, опублікував Український інститут майбутнього, таку позицію висловили 39% опитаних.

36% заявили, що головна проблема — низькі зарплати та пенсії, 35% вважають, що ключовою проблемою є корупція.

Конфлікт на Донбасі назвали ключовою проблемою лише 28% опитаних. Примітно, що ще минулого року на першій сходинці у цьому опитуванні був саме конфлікт на Сході країни, про що заявили тоді 36% респондентів.

При цьому 49% опитаних назвали головною перешкодою для розвитку держави корупцію, а найбільш корумпованим органом більшість респондентів (38%) назвали Верховну Раду.

23% визнали, що найбільше корупціонерів працюють в Офісі президента, кожен п'ятий назвав найбільш корупційним Міністерство внутрішніх справ.

Найменш корумпованими учасники опитування вважають Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне агентство з запобігання корупції (НАПКА).

Найефективнішими борцями опитані назвали самих громадян України (45%) та громадські організації (39%).

Серед державних інститутів найефективнішими 23% опитаних назвали президента і МВС (16%).

Всього з 27 січня до 5 лютого опитали 2 400 респондентів у віці 18 років і старше, крім респондентів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей а також АРК методом опитування "face-to-face".

Статистична похибка не перевищує 2,05%.

Як повідомлялося раніше, 9 з 10 українців підтримують тарифні протести. Також більше половини жителів України виступають за відставку уряду і парламенту. Це випливає з даних опитування, який з 27 січня по 1 лютого провів Київський міжнародний інститут соціології.

При цьому, згідно з цим же дослідженням, якби вибори президента України проходили в другій половині січня 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

Нагадаємо, з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс удвічі. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр.