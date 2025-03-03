За хабарі і незаконні статки: в НАБУ розкрили, скільки нардепів отримали підозри за роки війни
За даними правоохоронців, найчастіше парламентарів підозрюють у корупції, зловживанні владою, незаконному збагаченні та декларуванні неправдивої інформації.
Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою з 2016 по 2024 рік оголосили про підозру 68 чинним і колишнім народним депутатам, повідомляє пресслужба НАБУ на офіційній сторінці у Facebook.
У відомстві уточнили, що 41 із 68 підозр народним обранцям були вручені після початку повномасштабної війни з Росією: за період з 2022 до 2024 року.
Найчастіше нардепи отримували підозри у:
- привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем;
- отриманні хабаря;
- зловживанні владою;
- декларуванні неправдивої інформації;
- незаконному збагаченні.
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"Закон є однаковим для всіх, і жоден статус не може бути приводом його безкарно порушувати", — написали в пресслужбі НАБУ.
Нагадаємо, 21 лютого народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна склала мандат. Раніше НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні: придбанні будинку, земельних ділянок і активів на суму понад 20 млн гривень.
Верховна Рада України 25 лютого підтримала складання мандату Кормишкіною.
11 лютого Національна поліція України та Служба безпеки України повідомляли про викриття колишнього народного депутата, який працював на тимчасово окупованих територіях і платив податки в Росію.
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