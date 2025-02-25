Після підозри у збагаченні: Рада підтримала складання мандату Кормишкіною

За даними слідства, під час декларування свого майна парламентарка приховала будинок та земельні ділянки. Замість Ірини Кормишкіною до складу парламенту доєднається інший політик зі списку "Слуги народу".

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21 лютого стало відомо, що на тлі оголошеної підозри в незаконному збагаченні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання мандату. 25 лютого парламентар Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада підтримала це рішення.

За припинення повноважень депутатки проголосували 246 її колег.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на відміну від багатьох Кормишкіна особисто виступила в парламенті перед складанням мандату. Тепер у Раді залишаються 400 депутатів, а в коаліції ("Слуга народу") — 231 депутат.

Ірина Кормишкіна виступила у Верховній Раді Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Правда це дуже тимчасово, замість Ірини скоро хтось доєднається по списку з "Слуги народу". Останній заходив пан Тарарін (147). Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 Сверба Інна Станіславівна, 149 Мельник Сергій Васильович, 150 Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)", — пояснив Железняк.

Нагадаємо, 9 січня у НАБУ повідомляли, що нардепка Ірина Кормишкіна підозрюється у приховуванні даних про будинок і дві земельні ділянки при декларуванні майна. Її чоловік у коментарі ЗМІ заявив, що у цьому будинку депутатка не жила і власницею його не була.

Раніше, у 2024 році, правоохоронці інформували про вручення підозри нардепці у незаконному збагаченні. За даними слідства, вона у 2021-2022 роках отримала у власність активи на понад 20 мільйонів гривень. Прізвище підозрюваної не розголошувалось, але журналіст Олег Новіков заявив, що йдеться про Ірину Кормишкіну.