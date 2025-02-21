"Мінус слуга": Ірина Кормишкіна склала мандат нардепа, усі деталі

Ірина Кормишкіна проходить обвинуваченою у справі про незаконне придбання будинку, земельних ділянок і активів на суму понад 20 млн гривень. Фінальне рішення про її звільнення має ухвалити парламент.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складання повноважень. Про це стало відомо з анонсу засідання комітету Ради з питань регламенту та депутатської етики на 24 лютого.

Комітет має ухвалити висновок, а фінальне рішення про складання мандата депутата затвердить парламент. Кормишкіна публічно не коментувала цієї інформації.

Про складання депутатських повноважень Кормишкіної пише і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Депутат від Ірина Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень... Ще мінус "слуга", — зазначив політик.

Ірину Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні

Ірину Кормишкіну (у дівоцтві Аллахвердієва) підозрюють у приховуванні інформації про придбання будинку і двох земельних ділянок. Політикиня не задекларувала це майно, НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні.

Чоловік нардепа Юрій Кормишкін говорив, що Ірина в цьому будинку не жила і не володіє ним. Будинок купило підприємство Кормишкіна ще до його шлюбу.

Правоохоронці кваліфікують дії Кормишкіної за ч. 2 ст. 366-2 КК України, що карається штрафом від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до 240 годин громадських робіт, обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням на 3 роки права обіймати певні посади.

Слідство також з'ясувало, що з 2021 по 2022 роки нардепка отримала активи на понад 20 мільйонів гривень за офіційного доходу 2,7 мільйона гривень. Нардепа брали на поруки голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Кім говорив, що знайомий із Кормишкіною 20 років і доводив, що вона не переховується від слідства і співпрацює з правоохоронцями, тому може продовжувати виконувати обов'язки депутата.

Що відомо про Ірину Кормишкіну

Кормишкіна родом із Миколаєва, 2019 року пройшла в Раду від партії "Слуга народу" як безпартійна. Улітку 2020 року з нею стався сексистський скандал: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія обговорювали Ірину Аллахвердієву і говорили такі слова, як "баба робоча" і "корабельна сосна".

Кормишкіна змінила прізвище 2023 року, коли вийшла заміж за депутата Миколаївської облради від партії "Наш край" Юрія Кормишкіна.

Нагадаємо, Кормишкін також отримав підозру в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом і декларуванні недостовірної інформації.

Фокус раніше писав про бюджетні витрати на непотрібний депутатам автопарк парламенту. Минулого року на його утримання витратили близько 100 млн гривень.