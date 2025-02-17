До 100 млн гривень — на автопарк: гроші з бюджету України витрачають на непотрібні депутатам машини, — Bihus
В автопарку Верховної Ради перебувають приблизно 160 машин, але "живих" із них — лише близько третини. Самі депутати визнають, що вони цілком можуть обійтися без службових автомобілів.
Утримання автопарку народних депутатів України обійшлося бюджету майже у 100 млн гривень у 2024 році. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
На початку сюжету журналіст стверджує, що навіть самі нардепи визнають неефективність цього парку. За законодавством України депутати мають право використовувати службові машини тільки в Києві, причому не більше 25 годин на місяць.
На балансі автопарку Верховної Ради перебуває приблизно 160 авто, але водночас "живі" з них — близько третини. Більшість політиків використовують їх досить рідко.
"Депутатам доступна функція умовного "парламентського таксі". Можна викликати авто і його заберуть і доставлять куди треба. На цей "недоавтопарк" із бюджету витратили близько 100 млн гривень", — ідеться в сюжеті.
При цьому опитані проєктом народні депутати визнають, що більшість може цілком обійтися без службових автомобілів. При цьому з 2025 року депутатам виплачують 7500 гривень на місяць на компенсацію проїзду.
Нагадаємо, в Україні в розпал повномасштабної війни спостерігається підвищення попиту на елітні автомобілі. Показники продажів перевищили довоєнний рівень.
Фокус також писав про поповнення автопарку суддів, співробітників МВС і ДБР дорогими машинами. Наприклад, суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков у грудні 2022 року купив LEXUS NX 350H 2022 року випуску, у його декларації вказано ціну машини майже у 2,2 мільйона гривень.