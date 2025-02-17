До 100 млн гривень — на автопарк: гроші з бюджету України витрачають на непотрібні депутатам машини, — Bihus

В автопарку Верховної Ради перебувають приблизно 160 машин, але "живих" із них — лише близько третини. Самі депутати визнають, що вони цілком можуть обійтися без службових автомобілів.

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Утримання автопарку народних депутатів України обійшлося бюджету майже у 100 млн гривень у 2024 році. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

На балансі автопарку Ради перебуває приблизно 160 автомобілів

На початку сюжету журналіст стверджує, що навіть самі нардепи визнають неефективність цього парку. За законодавством України депутати мають право використовувати службові машини тільки в Києві, причому не більше 25 годин на місяць.

На балансі автопарку Верховної Ради перебуває приблизно 160 авто, але водночас "живі" з них — близько третини. Більшість політиків використовують їх досить рідко.

"Депутатам доступна функція умовного "парламентського таксі". Можна викликати авто і його заберуть і доставлять куди треба. На цей "недоавтопарк" із бюджету витратили близько 100 млн гривень", — ідеться в сюжеті.

При цьому опитані проєктом народні депутати визнають, що більшість може цілком обійтися без службових автомобілів. При цьому з 2025 року депутатам виплачують 7500 гривень на місяць на компенсацію проїзду.

Нагадаємо, в Україні в розпал повномасштабної війни спостерігається підвищення попиту на елітні автомобілі. Показники продажів перевищили довоєнний рівень.

Фокус також писав про поповнення автопарку суддів, співробітників МВС і ДБР дорогими машинами. Наприклад, суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков у грудні 2022 року купив LEXUS NX 350H 2022 року випуску, у його декларації вказано ціну машини майже у 2,2 мільйона гривень.