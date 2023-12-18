Від Toyota до TESLA: які автомобілі купують нардепи та судді під час війни, — "Схеми" (відео)

За даними журналістського розслідування, деякі українці для купівлі транспортного засобу брали кредити, а іншим і зовсім допомагали батьки. У цьому списку опинилися також представники правоохоронних органів.

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Попри війну, автопарк депутатів, суддів, співробітників МВС і ДБР продовжив поповнюватися дорогими транспортними засобами. Журналістам "Схем" вдалося проаналізувати, хто з держслужбовців став власником елітних автомобілів після лютого 2022 року.

Ці дані стали відомі завдяки тому, що НАЗК відновило публічний доступ до Державного реєстру декларацій. За наявними даними, деякі громадяни навіть оформляли кредит, щоб придбати останню модель автомобіля, а іншим нібито допомагали батьки.

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Дорогі автомобілі під час війни: судді

Першим у списку опинився суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельников, який ще в грудні 2022 року став власником LEXUS NX 350H 2022 року випуску. Це кросовер преміум класу з повним приводом. У декларації вказано, що вартість такого транспортного засобу — 2 мільйони 185 тисяч гривень.

На запит журналістів про коментар суддя відповів, що вся інформація міститься в декларації, а на інші відомості в нього немає часу через роботу. Через деякий час він усе ж передзвонив і сказав, що придбав автомобіль за власні гроші, адже в Харкові йому "потрібен надійний автомобіль". Також було заявлено, що він разом із колегами активно допомагає ЗСУ.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

Суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Тетяна Шинкар також у вересні минулого року придбала AUDI Q7 2022 року випуску, вартість якої — 2,7 мільйона гривень. У коментарі журналістам вона розповіла, що робила передзамовлення ще за рік до цього.

"Ми проплатили перший внесок. І в нас, іншими словами, не було вибору", — відповіла Тетяна Шинкар.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

Суддя Турківського районного суду у Львівській області Ростислав Ференц у декларації зареєстрував купівлю Toyota Corolla 2023 року випуску вартістю 1 мільйон 338 тисяч гривень. Зазначено, що транспортний засіб він узяв у кредит.

"Схеми" взяли в нього коментар щодо того, чому було ухвалено рішення брати автомобіль останньої моделі. Ростислав Ференц відповів, що кредит оформляли для того, щоб дружина купила машину, а інших варіантів нібито не було.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

Дорогі автомобілі під час війни: співробітники органів

У травні 2022 року директор Департаменту інформатизації МВС Олександр Михайлов отримав від матері допомогу в розмірі 898 тисяч гривень, як зазначено в декларації. Наступного дня після цього він став власником TESLA Model Y 2020-го року випуску. Вартість транспортного засобу, як зазначено, становить 1,2 мільйона гривень.

Матiр Олександра Михайлова відмовилася по телефону коментувати цю інформацію, адже не була впевнена до кінця, що розмовляє саме з журналістами. Навіть пропозиція показати посвідчення не спрацювала.

"Може, у нас тепер знаєте, що? Бандитів і цих самих… повно! І що хочеш можуть влаштовувати. А якщо я скажу, що я президент, тоді що?" — заявила Любов Михайлова.

Сам співробітник МВС також відмовився відповідати на запитання по телефону, однак узгодити зустріч не вийшло через щільний графік, ідеться в розслідуванні.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

Начальник відділу ДБР Олександр Говорущак у вересні 2022 року зареєстрував купівлю автомобіля BMW X5 2018-го року випуску. Його вартість становить 1 мільйон 350 тисяч гривень.

"А чому ви вирішили, що я відповідати повинен? Те, що ви говорите, це може не відповідати дійсності. Мені це нецікаво. У декларації все вказано, дивіться, вивчайте. Якщо у вас якісь зауваження, то направляйте до відповідних органів", — відповів представник ДБР на запитання журналістів про доцільність дорогих покупок під час війни.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

Дорогі автомобілі під час війни: представники влади

Заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець не став винятком і рік тому придбав BMW X7 XDRIVE 30D 2022-го року випуску за 1,5 млн гривень.

По телефону він говорити з журналістами відмовився, лише запропонувавши їм особисто приїхати в Ужгород для зустрічі.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

У серпні 2022 року власниками дорогих транспортних засобів стали ще двоє депутатів із фракції "Слуга народу".

Ідеться про голову комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, який вказав, що став власником BMW 530E 2019-го року випуску. У декларації написано, що автомобіль йому обійшовся в 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Другим депутатом, який здійснив дорогу покупку, є член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Євген Пивоваров. Він придбав Audi A8 2020-го року випуску за 1,3 млн гривень.

Обидва депутати спершу відмовилися надавати коментарі по телефону, але пізніше Сергій Бабак усе ж надіслав журналістам повідомлення, що перед купівлею продав інший автомобіль BMW за 600 тисяч гривень. Окремо він додав, що активно допомагає військовим, але не намагається на цьому піаритися.

Судді, депутати й співробітники органів продовжили купувати дорогі автомобілі попри війну Фото: Схеми

"Після відновлення доступу до Державного реєстру декларацій Нацагентством із питань запобігання корупції стало зрозуміло, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну не завадило оновленню автопарків українських суддів, правоохоронців і депутатів різних рівнів. Це все в той період, поки вся країна збирає на пікапи для українських воїнів, яких постійно не вистачає", — підсумували в розслідуванні.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що деякі українці продовжили купувати дорогі транспортні засоби. Під час війни в автопарках народних депутатів і чиновників з'явилися Rolls-Royce за $700 000, Volkswagen Touareg і потужні електричні Mercedes. Деякі машини зареєстровані на сторонніх осіб.