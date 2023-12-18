От Toyota до TESLA: какие автомобили покупают нардепы и судьи во время войны, — Схемы (видео)

По данным журналистского расследования, некоторые украинцы для покупки транспортного средства брали кредиты, а другим и вовсе помогали родители. В этом списке оказались также представители правоохранительных органов.

Related video

Несмотря на войну, автопарк депутатов, судей, сотрудников МВД и ГБР продолжил пополняться дорогостоящими транспортными средствами. Журналистам "Схем" удалось проанализировать, кто из госслужащих стал владельцем элитных автомобилей после февраля 2022 года.

Эти данные стали известные благодаря тому, что НАПК возобновило публичный доступ к Государственному реестру деклараций. По имеющимся данным некоторые граждане даже оформляли кредит, чтобы приобрести последнюю модель автомобиля, а другим якобы помогали родители.

Важно

День работника прокуратуры: как отпраздновали киевские прокуроры, —расследование (видео)

Дорогие автомобили во время войны: судьи

Первым в списке оказался судья Харьковского апелляционного суда Сергей Шабельников, который еще в декабре 2022 года стал владельцем LEXUS NX 350H 2022 года выпуска. Это кроссовер премиум класса с полным приводом. В декларации указано, что стоимость такого транспортного средства 2 миллиона 185 тысяч гривен.

На запрос журналистов о комментарии судья ответил, что вся информация содержится в декларации, а на другие сведения у него нет времени из-за работа. Спустя время он все же перезвонил, что приобрел автомобиль на собственные деньги, ведь в Харькове ему "нужен надежный автомобиль". Также было заявлено, что он вместе с коллегами активно помогает ВСУ.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

Судья Восьмого апелляционного административного суда Татьяна Шинкар также в сентябре прошлого года приобрела AUDI Q7 2022 года выпуска, стоимость которой 2,7 миллиона гривен. В комментарии журналистам она рассказала, что делала предзаказ еще за год до этого.

"Мы проплатили первый взнос. И у нас, другими словами, не было выбора", — ответила Татьяна Шинкар.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

Судья Турковского районного суда во Львовской области Ростислав Ференц в декларации зарегистрировал покупку Toyota Corolla 2023 года выпуска стоимостью в 1 миллион 338 тысяч гривен. Отмечено, что транспортное средство он взял в кредит.

"Схемы" взяли у него комментарий по поводу того, почему было принято решение брать автомобиль последней модели. Ростислав Ференц ответил, что кредит оформлялся для того, чтобы супруга купила машину, а других якобы вариантов не было.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

Дорогие автомобили во время войны: сотрудники органов

В мае 2022 года директор Департамента информатизации МВД Александр Михайлов получил от матери помощь в размере 898 тысяч гривен, как указано в декларации. На следующий день после этого он стал владельцем TESLA Model Y 2020-го года выпуска. Стоимость транспортного средства, как указано, составляет 1,2 миллиона гривен.

Мать Александра Михайлова отказалась по телефону комментировать эту информацию, ведь не была уверена до конца, что разговаривает именно с журналистами. Даже предложение показать удостоверение не сработало.

"Может, у нас теперь знаете, что? Бандитов и этих самых… полно! И что хочешь могут устраивать. А если я скажу, что я президент, тогда что?" — заявила Любовь Михайлова.

Сам сотрудник МВД также отказался отвечать на вопросы по телефону, однако согласовать встречу не получилось из-за плотного графика, говорится в расследовании.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

Начальник отдела ГБР Александр Говорущак в сентябре 2022 года зарегистрировал покупку автомобиля BMW X5 2018-го года выпуска. Его стоимость составляет 1 миллион 350 тысяч гривен.

"А почему вы решили, что я отвечать должен? То, что вы говорите, это может не соответствовать действительности. Мне это неинтересно. В декларации все указано, смотрите, изучайте. Если у вас какие-то замечания, то направляйте в соответствующие органы", — ответил представитель ДБР на вопрос журналистов о целесообразности дорогих покупок во время войны.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

Дорогие автомобили во время войны: представители власти

Заместитель городского главы Ужгорода Вадим Борец не стал исключением и год назад приобрел BMW X7 XDRIVE 30D 2022-го года выпуска за 1,5 млн гривен.

По телефону он говорить с журналистами отказался, лишь предложив им приехать в лично Ужгород для встречи.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

В августе 2022 года владельцами дорогих транспортных средств стали еще два депутата с фракции "Слуга народа".

Речь про главу комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, который указал, что стал владельцем BMW 530E 2019-го года выпуска. В декларации написано, что автомобиль ему обошелся в 1 миллион 200 тысяч гривен.

Вторым депутатом, который совершил дорогую покупку, является член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Евгений Пивоваров. Он приобрел Audi A8 2020-го года выпуска за 1,3 млн гривен.

Оба депутата сначала отказались предоставлять комментарии по телефону, но позже Сергей Бабак все же прислал журналистам сообщение, что перед покупкой продал другой автомобиль BMW за 600 тысяч гривен. Отдельно он добавил, что активно помогает военным, но не пытается на этом пиариться.

Судьи, депутаты и сотрудники органов продолжили покупать дорогие автомобили несмотря на войну Фото: Схемы

"После восстановления доступа к Государственному реестру деклараций Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции стало понятно, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину не помешало обновлению автопарков украинских судей, правоохранителей и депутатов разных уровней. Это все в тот период, пока вся страна собирает на пикапы для украинских воинов, которых постоянно не хватает", — подытожили в расследовании.

Напомним, 14 декабря сообщалось, что некоторые украинцы продолжили покупать дорогие транспортные средства. Во время войны в автопарках народных депутатов и чиновников появились Rolls-Royce за $700 000, Volkswagen Touareg и мощные электрические Mercedes. Некоторые машины зарегистрированы на сторонних лиц.