НАПК сообщило об открытии публичного доступа к реестру деклараций: сайт перегружен

По данным агентства по вопросам предотвращения коррупции, для открытия документации пришлось учесть меры безопасности, поэтому в реестре могут содержаться не все имена.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к реестру деклараций. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook 10 декабря.

В НАПК отметили, что выполнили требование, которое было принято Верховной Радой Украины закона № 3384-ІХ. Теперь у граждан есть круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В то же время, меры безопасности были учтены.

В НАПК сообщили об открытии публичного доступа к реестру деклараций Фото: НАЗК

Если в реестре граждане не смогли найти информацию про определенное лицо, то это значит, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа, говорится в сообщении.

"Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", — подытожили в НАПК.

Примечательно, что спустя час после сообщения об открытии публичного доступа к декларациям сайт перестал работать и пользователям выдает ошибку. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции никак не отреагировали на это на момент публикации материала.

Сайт с декларациями недоступен Фото: Фокус

Кто может изъять декларации из реестра

На сайте НАПК озвучили перечень лиц, которые могут изъять свои декларации из реестра. Туда входят:

военнослужащие;

сотрудники полиции особого назначения, которые во время военного положения привлечены к ведению боевых действий;

лица, которые относятся к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, а также лица, претендующих на занятие таких должностей, и лица, прекративших деятельность;

субъекты декларирования, которые выполняют служебные полномочия на территориях, где ведутся активные боевые действия;

субъекты декларирования, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях;

граждане, которые выполняют международные операции по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала в других странах;

пленные;

лица, которые после ранения, контузии или заболевания связанного с выполнением служебных полномочий или военной службы находятся на лечении;

субъекты декларирования, которые являются членами семьи выше указанных лиц.

Открытие публичного доступа к декларациям: что известно

5 сентября 2023 года Верховная Рада проголосовала за восстановление декларирования. Но в законопроекте была правка о том, что реестр деклараций еще год не сможет просматривать широкая общественность. Позже глава государства наложил на него вето.

10 октября сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии e-деклараций чиновников, но с нюансами. Согласно документу предусматривается создание общедоступного Реестра деклараций, в котором не будут отображены сведения военных и полицейских, задействованных в выполнении боевых задач.

Напомним также, что электронному декларированию подлежат доходы, которые были получены в 2021 и 2022 годах. Подать декларацию можно до конца 2024 года. Еще Фокус подробно рассказывал о том, как можно исправить уже поданную е-декларацию.