Чиновникам приготовиться: в Украине возобновили е-декларирование

Электронное декларирование в Украине таки восстановили, но широкая общественность все равно не сможет проверить всю информации, касающейся чиновников.

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Верховная Рада Украины во вторник, 5 сентября 2023 года во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования чиновниками. Законопроект №9534, как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, предусматривает, в частности, что чиновники подадут декларации не только за этот год, но и за 2022 и 2021 годы.

При этом, каким имуществом владеют депутаты и сколько у них есть денег украинцы не узнают. Все потому, что парламент отказался поддержать идею о том, чтобы декларации были в открытом доступе — соответствующая правка не набрала нужное количество голосов. В целом за возобновление е-деклараций проголосовали 329 депутатов.

Результат голосования в Раде Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Как сообщал ранее на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, в подготовленный ко второму чтению законопроект внесли поправку о том, что реестр деклараций будет закрыт от широкой общественности еще на один год.

"Наибольший риск законопроекта – закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны", – сказано в его сообщении.

Как отметил Юрчишин, идею о том, чтобы реестр деклараций был в открытой форме, выступали военные и международные партнеры из стран G7.

Согласно законопроекту №9354, подавать декларации депутаты будут за 2021, 2022 и 2023 годы. Сделать это нужно не позднее чем через 90 дней со дня вступления в силу закона.

Что еще подразумевает поддержанный парламентом законопроект:

электронное декларирование госчиновников восстанавливается;

декларации должны быть поданы и за текущий год, и за прошлые годы;

восстанавливаются спецпроверки деклараций

При этом, хоть реестр и будет закрытым, в декларациях все равно скроют информацию:

адрес декларируемого имущества и места жительства фигуранта;

номера банковских счетов;

идентификационный код и номер паспорта;

имена ближайших родственников;

даты рождения.

Тем временем сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что парламент также не поддержал правку о декларировании советников Офиса президента, наблюдательных советов и руководителей госпредприятий.

Напомним, еще весной 2023 года в НАПК сообщали, что восстановить е-декларирование от Украины требовали в МВФ. При этом в Меморандуме было сказано, что электронное декларирование и полномочия НАПК относительно проверок нужно восстановить до конца июля этого года.

Кроме того, украинцы сами обращались к президенту с просьбой, чтобы он разрешил возобновить е-декларирование для чиновников и депутатов. Так, 30 января была зарегистрирована соответствующая петиция, которая набрала около 28 тысяч подписей.