Чиновникам приготуватися: в Україні відновили е-декларування

Електронне декларування в Україні таки відновили, але широка громадськість усе одно не зможе перевірити всю інформацію, що стосується чиновників.

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Верховна Рада України у вівторок, 5 вересня 2023 року у другому читанні проголосувала за відновлення електронного декларування чиновниками. Законопроєкт №9534, як повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Олексій Гончаренко, передбачає, зокрема, що посадовці подадуть декларації не лише за цей рік, а й за 2022 та 2021 роки.

При цьому, яким майном володіють депутати та скільки в них є грошей українці не дізнаються. Усе тому, що парламент відмовився підтримати ідею про те, щоб декларації були у відкритому доступі — відповідна правка не набрала потрібної кількості голосів. Загалом за відновлення е-декларацій проголосували 329 депутатів.

Результат голосування в Раді Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Як повідомляв раніше на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, до підготовленого до другого читання законопроєкту внесли поправку про те, що реєстр декларацій буде закритий від широкого загалу ще на один рік.

"Найбільший ризик законопроекту — закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати, вочевидь, бояться наважитися показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни", — сказано в його повідомленні.

Як зазначив Юрчишин, за ідею про те, щоб реєстр декларацій був у відкритій формі, виступали військові та міжнародні партнери з країн G7.

Згідно із законопроєктом №9354, подавати декларації депутати будуть за 2021, 2022 і 2023 роки. Зробити це потрібно не пізніше ніж через 90 днів із дня набрання чинності законом.

Що ще передбачає підтриманий парламентом законопроєкт:

електронне декларування держчиновників відновлюється;

декларації мають бути подані і за поточний рік, і за минулі роки;

відновлюються спецперевірки декларацій

При цьому, хоч реєстр і буде закритим, у деклараціях все одно приховають інформацію:

адреса задекларованого майна та місця проживання фігуранта;

номери банківських рахунків;

ідентифікаційний код і номер паспорта;

імена найближчих родичів;

дати народження.

Тим часом співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що парламент також не підтримав поправку щодо декларування радників Офісу президента, наглядових рад і керівників держпідприємств.

Нагадаємо, ще навесні 2023 року в НАЗК повідомляли, що відновити е-декларування від України вимагали в МВФ. При цьому в Меморандумі було сказано, що електронне декларування та повноваження НАЗК щодо перевірок потрібно відновити до кінця липня цього року.

Крім того, українці самі зверталися до президента з проханням, щоб він дозволив відновити е-декларування для чиновників і депутатів. Так, 30 січня було зареєстровано відповідну петицію, яка набрала близько 28 тисяч підписів.