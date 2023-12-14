У депутатов во время войны нашли Rolls-Royce и мощные электрокары, – расследование (видео)

Во время войны в автопарках народных депутатов и чиновников появились Rolls-Royce за $700 000, Volkswagen Touareg и мощные электрические Mercedes. Некоторые машины зарегистрированы на сторонних лиц.

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Несмотря на войну, спрос на роскошные авто в Украине за 2023 год вырос — их купили больше, чем в 2021 году. Продолжают появляться они и у депутатов и чиновников. Именно этим машинам посвящено расследование "Украинской правды".

Николай Тищенко пользуется минивэнами Mercedes Фото: скриншот / YouTube

В частности, сообщается, у народного депутата Николая Тищенко появились сразу два роскошных минивэна Mercedes-Benz. Примечательно, что один из них – электромобиль Mercedes EQV 2021 года. Его приобрели в августе, а стоимость такого 204-сильного микроавтобуса с запасом хода более 400 км составляет около 80-90 тыс. долларов.

Осенью Николая Тищенко неоднократно видели в этом авто. Зарегистрирован электрокар на Петра Орлова, который, по данным "Украинской правды", работает водителем депутата.

Заряженный 476-сильный Mercedes-AMG EQE43 Вадима Ивченко Фото: скриншот / YouTube

Петр Орлов также пользуется и дизельным Mercedes V250d 2016 года стоимостью около 50 000 долларов. Он приобретен годом ранее. Зарегистрирован минивэн на бывшего директора ресторана "Велюр", но ездит на нем именно Николай Тищенко с водителем Орловым.

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Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко также ездит на электрическом Mercedes. У него заряженный 476-сильный Mercedes-AMG EQE 43 2022 года стоимостью около 107 000 долларов.

На Rolls-Royce Cullinan Black Badge ездит Геннадий Вацак Фото: скриншот / YouTube

Депутат заявил, что не покупал авто, а оформил его в лизинг на 5 лет. По его словам, электрокар дешевле в эксплуатации, чем дизельное авто, ведь не нужно тратиться на замену масла и фильтров.

На Volkswagen Touareg ездит председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко Фото: скриншот / YouTube

В правительственном квартале Киева можно заметить и роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan в исполнении Black Badge. Эксклюзивное 600-сильное авто купили весной 2023 года, по цене примерно 700 000 долларов. На нем ездит на работу член депутатской группы "Доверие" Геннадий Вацак. У многих его авто номера с комбинацией цифр "0001".

Mercedes G500 на парковке "Киевпастранса" Фото: скриншот / YouTube

Дорогие авто удалось найти не только у депутатов. Так, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко пользуется Volkswagen Touareg. Он сообщил, что кроссовер стоимостью около 80 000 долларов был передан ему Управлением СБУ в Житомирской области.

Также на стоянке КП "Киевпастранс" можно часто увидеть Mercedes G500 2020 года. Авто зарегистрировано на Евгению Чернову, которая отказалась назвать свою должность.

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