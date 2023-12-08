Звезда 80-х: уникальный Mercedes W126 продают по цене нового суперкара (фото)
Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody — очень редкая заряженная версия купе. Автомобиль оснащен 375-сильным V8 и отличается ярким дизайном.
В США на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Mercedes-Benz W126 1986 года. Роскошное авто оценили в 600 000 – 750 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Как правило, купе и седаны Mercedes W126 весьма недорогие в наши дни. Исключение составляют редки версии – такие, как этот Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody.
Компания AMG в 80-х уже выполняла тюнинг Mercedes, но еще не входила в состав немецкого концерна. Ее продукция не была столь массовой, как в наши дни, поэтому сейчас этот эксклюзив очень ценится коллекционерами.
Конкретно это купе Mercedes столь дорогое еще и потому, что отлично сохранилось. Пробег авто составляет всего 4898 км.
Mercedes 500 SEC AMG 6.0 визуально отличается от стандартного купе обвесом, расширенными крыльями и задним спойлером. Кроме того, его выдают особые колесные диски и четыре выхлопных трубы.
Салон Mercedes 500 SEC отделан кожей и деревом. Внутри установлены спортивные кресла и руль, а также заменены приборы.
Главная гордость Mercedes 500 SEC AMG – его 6,0-литровый 32-клапанный V8 мощностью 375 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает около 6 с, а максимальная скорость превышает 260 км/ч. Замедляют авто тормоза Brembo.
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