Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Старый Ford 1970 года ушел с молотка по цене нового Lamborghini (фото)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang 1970, Shelby GT500 1970
Фото: Mecum | Ford Mustang Shelby GT500 — редкая заряженная версия модели

Выпустили лишь 40 кабриолетов Ford Mustang Shelby GT500 1970 года. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8 и разгоняется до сотни за 6 секунд.

Related video

В США на аукционе Mecum продали кабриолет Ford Mustang 1970 года. За спорткар выручили 260 000 долларов – как за новый Lamborghini Urus. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Shelby GT500 1970, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang 1970 Fullscreen
Выпущено лишь 40 кабриолетов Shelby GT500 1970 года
Фото: Mecum

Ford Mustang – популярная винтажная модель, но она считается недорогой классикой. Исключение составляют заряженные версии модели – такие, как этот Shelby GT500.

Важно
Новый Ford Mondeo 2023 получил недорогую модификацию с расходом 3,8 л на 100 км (фото)
Новый Ford Mondeo 2023 получил недорогую модификацию с расходом 3,8 л на 100 км (фото)

Кэрролл Шелби выполнял тюнинг Ford Mustang с 1965 года, а два года спустя показал 7,0-литровый Shelby GT500. В 1970 году производство модели прекратили и всего выкупили только 286 авто, из которых лишь 40 были кабриолетами.

салон Ford Mustang 1970, Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Shelby GT500 1970 Fullscreen
Кабриолет прошел полную реставрацию
Фото: Mecum

В Ford Mustang Shelby GT500 1970 года двигатель V8 на бумаге имеет мощность 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

двигатель Ford Mustang, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500, Ford Mustang 1970, Shelby GT500 1970 Fullscreen
Под капотом установлен 7,0-литровый V8
Фото: Mecum

Кроме того, у Shelby GT500 доработана ходовая и изменен дизайн. Конкретно этот автомобиль примечателен опционным пакетом Super CobraJet, включающим усиленное охлаждение двигателя и самоблокирующийся дифференциал.

Рекордная цена Ford Mustang 1970 года также обусловлена идеальным состоянием модели – она недавно прошла реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый первый суперкар Ford.

Также мы писали про уникальный Ford Mustang 1971 года ценой свыше $100 000.