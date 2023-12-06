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Авто

Старий Ford 1970 року пішов з молотка за ціною нового Lamborghini (фото)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang 1970, Shelby GT500 1970
Фото: Mecum | Ford Mustang Shelby GT500 — рідкісна заряджена версія моделі

Випустили лише 40 кабріолетів Ford Mustang Shelby GT500 1970 року. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим V8 і розганяється до сотні за 6 секунд.

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У США на аукціоні Mecum продали кабріолет Ford Mustang 1970 року. За спорткар виручили 260 000 доларів — як за новий Lamborghini Urus. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

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Випущено лише 40 кабріолетів Shelby GT500 1970 року
Фото: Mecum

Ford Mustang — популярна вінтажна модель, але вона вважається недорогою класикою. Виняток становлять заряджені версії моделі — такі, як цей Shelby GT500.

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Керролл Шелбі виконував тюнінг Ford Mustang з 1965 року, а два роки потому показав 7,0-літровий Shelby GT500. У 1970 році виробництво моделі припинили і всього викупили тільки 286 авто, з яких лише 40 були кабріолетами.

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Кабріолет пройшов повну реставрацію
Фото: Mecum

У Ford Mustang Shelby GT500 1970 року двигун V8 на папері має потужність 335 к. с., а в реальності — близько 400 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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Під капотом встановлено 7,0-літровий V8
Фото: Mecum

Крім того, у Shelby GT500 доопрацьовано ходову і змінено дизайн. Конкретно цей автомобіль примітний опціонним пакетом Super CobraJet, що охоплює посилене охолодження двигуна і самоблокувальний диференціал.

Рекордна ціна Ford Mustang 1970 року також зумовлена ідеальним станом моделі — вона нещодавно пройшла реставрацію.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найперший суперкар Ford.

Також ми писали про унікальний Ford Mustang 1971 року ціною понад $100 000.