Новий Ford Mondeo 2023 отримав недорогу модифікацію з витратою 3,8 л на 100 км (фото)

Гібрид Ford Mondeo оснащений 255-сильною установкою і є найпотужнішою версією моделі. Седан витрачає в середньому 3,8 л на 100 км.

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Седану Ford Mondeo п'ятого покоління розширили лінійку. Сімейна модель D-класу отримала гібридну версію. Про це повідомляє китайський сайт Ithome.

На передній панелі встановлено широкий дисплей Фото: Ford

Саме в Китаї і випускають новий Ford Mondeo. Модель п'ятої генерації наразі не продається в Європі та Америці, а її експорт поки що налагоджено тільки в країни Близького Сходу.

Гібрид Ford Mondeo є найпотужнішим у лінійці моделі. Його 1,5-літрова бензинова турбочетвірка сумарно розвивають 255 к. с. і працюють у парі з варіатором. При цьому такий седан і найекономічніший — витрачає лише 3,8 л/100 км у змішаному циклі. На електротязі авто не може пересуватися.

У версії ST встановлено спортивні крісла з електроприводом Фото: Ford

Від стандартного Ford Mondeo 2023 гібрид візуально відрізняється тільки особливими 19-дюймовими дисками з поліпшеною аеродинамікою.

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У салоні на всю передню панель розтягнуто широкий двосекційний дисплей. Базовий гібрид Ford Mondeo за $27 000 отримав безключовий доступ, панорамний дах, датчики дощу і світла, клімат-контроль і адаптивний круїз-контроль.

Салон Ford Mondeo у варіанті ST оздоблений алькантарою Фото: Ford

Дорожчий варіант ST за $31 000 додає спортивні сидіння з електроприводом, обшиті алькантарою, а також паркувальний автопілот.

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