Новий недорогий кросовер Nissan показали за рік до презентації (фото)

Новий Nissan Kicks стане більшим і елегантнішим на вигляд. Компактний кросовер буде доступний у бензиновій і гібридній версіях.

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Опубліковано зображення Nissan Kicks другого покоління. Компактний кросовер зараз проходить випробування і його мають запустити у виробництво з червня 2024 року. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Кросовер зараз проходить тести Фото: BestCarWeb

Під час тестів кросовер Nissan Kicks 2024 сфотографували і на основі шпигунських знімків були створені рендери моделі. Вони дають зрозуміти, що авто стане елегантнішим на вигляд.

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Новий Nissan Kicks вирізняється плавними обводами кузова, а його лінія даху більш похила. Передня частина з широкою решіткою радіатора і тоненькими фарами виконана в дусі нового Nissan Pathfinder.

Модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: BestCarWeb

Кросовер Nissan Kicks другого покоління побудують на більш сучасній платформі CMF-B. Він стане дещо більшим: довжина сягне 4,3 м, ширина — 1,79 м, висота — 1,6 м, а колісна база — 2,64 м.

Дизайн авто стане елегантнішим Фото: BestCarWeb

Очікується, що спочатку дебютує бензинова версія Nissan Kicks 2024. У 2025 році за нею піде гібрид із силовою установкою e-Power: він отримає 140-сильний електромотор і 1,2-літровий бензиновий генератор на 82 к. с. Такий кросовер витрачатиме близько 5 л/100 км у змішаному циклі.

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