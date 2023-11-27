Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Великі зміни: культова модель Nissan стане електромобілем (фото)

Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, електромобіль Nissan
Фото: BestCarWeb | Новий Nissan Skyline з'явиться у 2025 році

Електромобіль Nissan Skyline презентують у 2025 році. Елегантний спортивний седан оснастять 450-сильною установкою з повним приводом.

Related video

З'явилася інформація про новий Nissan Skyline наступного покоління. Знаменита модель кардинально зміниться і стане електромобілем. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Новий Nissan Skyline має з'явитися восени 2025 року. Провісником седана є концепт-кар Infiniti Vision Qe, презентований на автошоу в Токіо. У цьому немає нічого дивного, адже за межами Японії седан Skyline відомий як Infiniti Q50. Найімовірніше, електромобіль також експортуватимуть під маркою Infiniti.

Infiniti Vision Qe, Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, електромобіль Nissan Fullscreen
Infiniti Vision Qe є прототипом нового Nissan Skyline
Фото: Infiniti

Судячи з прототипу, електромобіль Nissan Skyline буде обтічним седаном купе з витягнутим силуетом і аркоподібним дахом. За попередніми даними, він отримає повнопривідну установку потужністю 450 к. с., що складатиметься з двох або навіть чотирьох моторів.

Важливо
Комфортабельний гігант: представлено новий сімейний кросовер Nissan (фото)
Комфортабельний гігант: представлено новий сімейний кросовер Nissan (фото)

Крім того, не виключено, що відродять і кросовер Nissan Skyline. Під цією назвою в Японії продавався Infiniti QX50 першого покоління. Звісно, він також буде електрокаром — отримає ту саму силову установку, що і седан.

кросовер Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, електромобіль Nissan Fullscreen
У лінійку Nissan Skyline можуть повернути кросовер
Фото: BestCarWeb

Nissan Skyline випускають із 1957 року. Зараз у виробництві тринадцяте покоління моделі.

До слова, нещодавно в Києві бачили класичне купе Nissan Skyline 2000 року, яке є рідкістю в Україні.

Також Фокус повідомляв, що електромобілями стануть і нові Nissan Qashqai і Juke.