Великі зміни: культова модель Nissan стане електромобілем (фото)

Електромобіль Nissan Skyline презентують у 2025 році. Елегантний спортивний седан оснастять 450-сильною установкою з повним приводом.

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З'явилася інформація про новий Nissan Skyline наступного покоління. Знаменита модель кардинально зміниться і стане електромобілем. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Новий Nissan Skyline має з'явитися восени 2025 року. Провісником седана є концепт-кар Infiniti Vision Qe, презентований на автошоу в Токіо. У цьому немає нічого дивного, адже за межами Японії седан Skyline відомий як Infiniti Q50. Найімовірніше, електромобіль також експортуватимуть під маркою Infiniti.

Infiniti Vision Qe є прототипом нового Nissan Skyline Фото: Infiniti

Судячи з прототипу, електромобіль Nissan Skyline буде обтічним седаном купе з витягнутим силуетом і аркоподібним дахом. За попередніми даними, він отримає повнопривідну установку потужністю 450 к. с., що складатиметься з двох або навіть чотирьох моторів.

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Крім того, не виключено, що відродять і кросовер Nissan Skyline. Під цією назвою в Японії продавався Infiniti QX50 першого покоління. Звісно, він також буде електрокаром — отримає ту саму силову установку, що і седан.

У лінійку Nissan Skyline можуть повернути кросовер Фото: BestCarWeb

Nissan Skyline випускають із 1957 року. Зараз у виробництві тринадцяте покоління моделі.

До слова, нещодавно в Києві бачили класичне купе Nissan Skyline 2000 року, яке є рідкістю в Україні.

Також Фокус повідомляв, що електромобілями стануть і нові Nissan Qashqai і Juke.