Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Лімітований тираж і понад 400 сил: представлено новий заряджений Nissan Skyline (відео)

Nissan Skyline Nismo, Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, седан Nissan, Nissan Skyline 2023
Фото: Nissan | Nissan Skyline отримав потужну версію Nismo

Nissan Skyline Nismo оснащений 3,0-літровою турбошісткою і розганяється до 100 км/год за 5 секунд. Седан отримав обвіс і спортивні сидіння.

Related video

В Японії презентували новий Nissan Skyline Nismo. Заряджений седан випустять лімітованою серією з 1000 екземплярів, а його ціна в Японії становить від 7 880 400 до 9 479 000 ієн ($54 700 — 66 100). Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Nissan Skyline Nismo, новий nissan skyline nismo, Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, седан Nissan, Nissan Skyline 2023 Fullscreen
На кришці багажника встановлено спойлер
Фото: Nissan

Задньопривідний седан Nissan Skyline — більш доступний побратим знайомого українцям Infiniti Q50. Втім, варіант від підрозділу Nismo потужніший за будь-яку версію Q50.

Nissan Skyline Nismo, салон nissan-skyline-nismo, Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, седан Nissan, Nissan Skyline 2023 Fullscreen
Шкала тахометра стала червоною
Фото: Nissan

Автомобіль оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо, який розвиває 414 к. с. і 550 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП. Розгін до 100 км/год займає близько 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, переналаштували підвіску і допрацювали гальма седана.

Nissan Skyline Nismo, салон ніссан скайлайн, Nissan Skyline, новий Nissan Skyline, седан Nissan, Nissan Skyline 2023 Fullscreen
У салоні з'явилися спортивні сидіння Recaro
Фото: Nissan

Варіант від Nismo можна відрізнити від стандартного Nissan Skyline 2023 за особливою решіткою радіатора, агресивнішими бамперами, заднім спойлером і обвісом. Також встановлено 19-дюймові диски Enkei. В оздобленні салону з'явилася замша, а шкала тахометра стала червоною. Встановлено і спортивні крісла Recaro.

Важливо
Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: майже електромобіль
Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: майже електромобіль

Окремо стоїть варіант Nissan Skyline Nismo Limited — таких седанів випустять лише 100. Він виділяється завдяки чорним колісним дискам, а в салоні встановлено табличку з серійним номером моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що найбільший Nissan знімуть з виробництва.

Також ми писали, що Nissan оновить кросовер Qashqai.