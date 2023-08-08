Лимитированный тираж и свыше 400 сил: представлен новый заряженный Nissan Skyline (видео)

Nissan Skyline Nismo оснащен 3,0-литровой турбошестеркой и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Седан получил обвес и спортивные сиденья.

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В Японии презентовали новый Nissan Skyline Nismo. Заряженный седан выпустят лимитированной серией из 1000 экземпляров, а его цена в Японии составляет от 7 880 400 до 9 479 000 иен ($54 700 – 66 100). Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

На крышке багажника установлен спойлер Фото: Nissan

Заднеприводный седан Nissan Skyline — более доступный собрат знакомого украинцам Infiniti Q50. Впрочем, вариант от подразделения Nismo мощнее любой версии Q50.

Шкала тахометра стала красной Фото: Nissan

Автомобиль оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо, который развивает 414 л. с. и 550 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Кроме того, перенастроили подвеску и доработали тормоза седана.

В салоне появились спортивные сиденья Recaro Фото: Nissan

Вариант от Nismo можно отличить от стандартного Nissan Skyline 2023 по особой решетке радиатора, более агрессивным бамперам, заднему спойлеру и обвесу. Также установлены 19-дюймовые диски Enkei. В отделке салона появилась замша, а шкала тахометра стала красной. Установлены и спортивные кресла Recaro.

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Особняком стоит вариант Nissan Skyline Nismo Limited — таких седанов выпустят лишь 100. Он выделяется благодаря черным колесным дискам, а в салоне установлена табличка с серийным номером модели.

Ранее Фокус сообщал, что самый большой Nissan снимут с производства.

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