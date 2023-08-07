Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Самый большой Nissan снимут с производства: известны причины (фото)

Nissan Titan 2024, новый Nissan Titan, Nissan Titan, пикап Nissan
Фото: Nissan | Nissan Titan снимут с производства в 2024 году

Рамный пикап Nissan Titan выпускают в США с 2005 года и он так и не стал столь массовым, как основные конкуренты. Не исключено, что на смену ему придет новая электрическая модель.

Related video

Nissan прекратит выпускать полноразмерный пикап Titan. Последние автомобили выпустят летом 2024 года. Информацию подтвердили представители японского автопроизводителя сайту The Autopian.

Причин отказа от Nissan Titan несколько. Главная из них – низкий спрос на модель. Большой пикап создавали специально для американского рынка, но по-настоящему популярным он не стал.

Спрос на Nissan Titan резко упал Fullscreen
Спрос на Nissan Titan резко упал
Фото: Nissan

Разработчики Nissan Titan планировали продавать по 100 000 авто в год, однако этот результат так и не был достигнут. Лучшим стал показатель 2005 года – 86 945 проданных авто. В последние годы спрос на модель снижается: за 2022 год купили около 15 000 Nissan Titan, а в 2023 году продажи снизились еще на 5,9%. Конкуренты от Ford, Chevrolet и Ram гораздо более массовые.

Вторая причина сворачивания производства Nissan Titan – перепрофилирование предприятия в штате Миссисипи на выпуск электрокаров. Не исключено, что среди них будет и новый пикап.

Важно
Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль
Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Рамный пикап Nissan Titan выпускают с 2004 года. Нынешнее поколение модели достигает в длину от 5,79 до 6,19 м – это самый большой легковой Nissan. Авто оснащено 5,6-литровым V8 на 400 л. с. и стоит от $47 665.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Nissan Qashqai 2024 впервые заметили на дорогах.

Также мы писали, что Honda снимет с производства свою самую оригинальную модель.