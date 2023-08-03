Новый Nissan Qashqai 2024 заметили на дорогах во время тестов (фото)

У Nissan Qashqai 2024 изменятся светотехника, бамперы и решетка радиатора. Все версии кроссовера будут электрифицированными.

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В интернет просочились шпионские фото обновленного Nissan Qashqai. Популярный компактный кроссовер проходит испытания в Германии и будет представлен в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Обновленный кроссовер дебютирует в 2024 году Фото: carscoops.com

Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения выпускают с 2021 года, но его уже решили обновить. На тестовых прототипах измененные детали кузова заклеили камуфляжной пленкой.

На фото Nissan Qashqai 2024 видно, что от тоненьких фар откажутся. Также будут обновлены решетка радиатора, бамперы, фонари и пластиковый защитный обвес.

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Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Салон Nissan Qashqai 2024 может остаться прежним, тем более, что недавно кроссовер получил увеличенный сенсорный дисплей. Не исключено, что для модели подготовят улучшенную мультимедийную систему и расширят ее оснащение.

У кроссовера изменены бамперы, оптика и решетка радиатора Фото: carscoops.com

Новый Nissan Qashqai по-прежнему будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,3 л на 138 и 156 л. с., дополненными 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Останется в линейке и полноценный 190-сильный гибрид Nissan Qashqai e-Power.

Ранее Фокус сообщал, что компактный и недорогой кроссовер Nissan рассекретили до премьеры.

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