Ретро-дизайн и свыше 400 сил: презентован новый спорткар Nissan (фото)
Спорткар Nissan Z Nismo оснащен более мощным турбомотором на 420 л. с. У купе доработаны ходовая и аэродинамика, а дизайн стал ярче.
Линейку Nissan Z 2024 пополнит топовая заряженная версия. Подготовили ее в подразделении Nismo и с осени стартуют продажи купе по цене от $64 500. Пока же на официальном сайте Nissan опубликовали первые его фото и подробности.
Новый Nissan Z Nismo получил прибавку в мощности. Его 3,0-литровый V6 твин-турбо теперь развивает 420 л. с. и 520 Нм. Спорткар предложен только с 9-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с.
Кроме того, улучшена управляемость купе Nissan. Рулевое управление стало острее, подвеска перенастроена, а жесткость кузова увеличена. За замедление отвечают увеличенные тормоза диаметром 380 мм спереди и 350 мм сзади.
Отличить новый Nissan Z Nismo от стандартной модели можно, прежде всего, по измененной передней части с заостренным "носом" и другой решетки радиатора. Также за доплату доступен дизайн в стиле классического Nissan 240Z 1969 года. Кроме того, купе получило обвес, задний спойлер и широкие 19-дюймовые шины.
Салон Nissan Z Nismo отделан кожей и алькантарой. Кроме того, установлены спортивные ковшеобразные кресла, а у виртуальной панели приборов изменена графика.
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