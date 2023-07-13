Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: майже електромобіль
Новий Nissan Qashqai отримав доволі нестандартну гібридну версію e-Power. Фокус дізнався, чим вона відрізняється від бензинового варіанту моделі, вивчив особливості її експлуатації та визначив витрату пального в реальних умовах.
Цей Nissan Qashqai 2023 отримав "зелені" номери для електромобілів, проте оснащений бензиновим двигуном. Він є найпотужнішою версією моделі, але при цьому і найбільш економічною. На тесті Фокуса — новий Nissan Qashqai e-Power.
Nissan розширює свою гібридну лінійку e-Power. Електрифіковані версії з'явилися у Nissan X-Trail і Qashqai і, по суті, замінили дизельні модифікації кросоверів.
Як розпізнати новий Nissan Qashqai e-Power
Новий Nissan Qashqai e-Power складно відразу відрізнити від бензинового побратима. У нього такий самий стильний і сучасний дизайн із великим кутом нахилу лобового скла, V-подібною решіткою радіатора і стрілоподібними світлодіодними фарами. Гібрид видають тільки написи e-Power на кузові, дещо інші логотипи Nissan і глянцева накладка на радіаторній решітці.
Тестове авто в топовій версії Tekna+ впізнається за 19-дюймовими дисками (замість стандартних 18-дюймових) і двокольоровим забарвленням із чорним дахом.
Розміри Nissan Qashqai e-Power:
- довжина — 4425 мм;
- ширина — 1835 мм;
- висота — 1625 мм;
- колісна база — 2665 мм;
- кліренс — 175 мм.
Якісно та сучасно — салон Nissan Qashqai e-Power
Заглянемо в салон Nissan Qashqai e-Power. Матеріали оздоблення на висоті, як і у всіх Qashqai третього покоління — в цьому плані модель зробила стрибок порівняно з попередником. У Tekna+ якісна м'яка шкіра типу Nappa поєднується з деревом і чорними лакованими вставками.
Кермо Nissan Qashqai e-Power таке саме, як і в бензинового побратима, а от джойстик трансмісії в електрифікованої версії особливий — більш компактний. Крім того, гібрид видає кнопка вибору електричного режиму.
Віртуальний щиток приладів на перший погляд здається знайомим, але на місці тахометра — індикатор використовуваної потужності мотора. Графіку приборки можна змінювати — вибрати класичні циферблати або ж більш модерний дизайн. Дані проектуються і на лобове скло.
Центральний тачскрін розташований високо і розташований на рівні очей, що дає змогу менше відводити очі від дороги. У Nissan Qashqai 2023 року екран став більшим (12,3 дюйма в діагоналі), а кнопки аудіосистеми розмістили нижче. Вони великі та зручні в користуванні на дотик, а от деякі перемикачі клімату дрібнуваті.
Нижче розміщена бездротова зарядка для смартфона, а ось USB-роз'ємів тут немає — вони заховані у відсіку під підлокітником і для підключення телефону доводиться протягувати кабель звідти. Зате сам бокс місткий і є непоганим доповненням до бардачка.
Чи змінився внутрішній простір у Nissan Qashqai e-Power
Діапазону регулювань водійського крісла і рульової колонки цілком достатньо, щоб підібрати зручне положення за кермом. У Tekna+ сидіння отримали не тільки електропривод (з пам'яттю налаштувань для водія), а й масаж. Це вельми доречно в далеких поїздках, хоча крісла Nissan Qashqai комфортабельні та з хорошою бічною підтримкою, а тому після кількох годин їзди спина не втомлюється.
Посадка за кермом не дуже висока. До оглядовості питань немає — вона у Qashqai хороша, тим паче, що у Qashqai e-Power є і камери по колу.
На другому ряду простір такий самий, як і в бензиновій версії. Місце для ніг цілком пристойне, за мірками кросоверів С-класу, та й над головою запас достатній для людей зростом до 185 см. Для задніх пасажирів передбачені вентиляційні дефлектори і USB-порти.
Гібрид Nissan Qashqai e-Power має дещо менший багажник, ніж бензинова версія, що продиктовано особливостями силової установки. Хоча він все одно більший, ніж у Qashqai минулого покоління — 479 л (436 л — із сабвуфером). Також у e-Power немає дворівневої підлоги. Двері багажника в Tekna+ отримали електропривод із сенсором відчинення.
Комплектація Nissan Qashqai e-Power
Звісно, новий Nissan Qashqai e-Power у топовій версії Tekna+ оснащений багато — електропакет, панорамний дах, камери кругового огляду, навігація, потужна акустика Bose.
Утім, і найдоступніший гібрид Nissan Qashqai у варіанті Accenta не можна назвати "порожнім" — є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики світла і дощу, підігріви керма і крісел.
Ну а набір систем безпеки є обов'язковим для всіх Nissan Qashqai — 7 подушок, автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.
Нетиповий гібрид
Силова установка Nissan Qashqai e-Power не така, як у більшості гібридів на ринку. Першою скрипкою тут є 190-сильний електромотор. А ось 1,5-літровий бензиновий турбодвигун на 156 к. с. служить генератором — виробляє електроенергію. Він працює на стабільних обертах і не дуже-то й чутний.
Оскільки бензиновий мотор не обертає колеса, то кросовер і отримав "зелені" номери для електрокарів. По суті, перед нами електромобіль Nissan, який не потрібно заряджати.
Характер авто багато в чому залежить від обраного режиму їзди. У Normal і Sport електромотор чуйний і демонструє швидкі реакції. Тяги більш, ніж достатньо — у розпорядженні 330 Н∙м обертального моменту. Спринт до 100 км/год займає 7,9 с і впевнений розгін триває приблизно до 130-140 км/год. Ще жоден Qashqai не був настільки швидким.
Водночас в економному режимі мотор стає "сонним" — реакції на натискання газу стають занадто повільними і, приміром, для обгону вантажівки на трасі необхідно добряче притопити педаль. Втім, цей режим все ж створений для міста.
Разом з тим, гібрид Nissan вражає своєю економічністю. Заявлена витрата пального становить 5,2 л/100 км у міському циклі та 5,1 л/100 км — у заміському. До того ж, можна проїхати кілька кілометрів на електротязі.
У нас на трасі вийшло навіть 4,8-4,9 л/100 км за швидкості 100-110 км/год, а в місті витрата пального Nissan Qashqai e-Power від 4,6 до 6,5 л/100 км, залежно від умов і обраного режиму їзди. Для 500-кілометрової подорожі на гібриді нам вистачило і половини бензобака.Важливо
Як керується гібрид Nissan Qashqai
В управлінні новий Nissan Qashqai e-Power мало чим відрізняється від бензинової моделі. Він добре маневрує, його кермо легке і точне, але не найінформативніше.
Слід зазначити, що гібрид Nissan Qashqai доступний лише з переднім приводом. Водночас, старший брат Nissan X-Trail e-Power може бути і повнопривідним.
Підвіска справляється з більшістю дорожніх нерівностей і навіть з 19-дюймовими дисками їзда комфортабельна. У салоні набагато тихіше, ніж у Qashqai минулого покоління, хоча більше шумоізоляції в днищі не завадило б.
Гальма Nissan Qashqai e-Power забезпечені функцією рекуперації, причому її інтенсивність можна вибирати. Крім того, доступний режим e-Pedal, в якому можна їздити, не натискаючи педаль гальма. Якщо відпустити газ, то авто починає швидко і вельми різко сповільнюватися.
Ціна Nissan Qashqai e-Power
Гібрид Nissan Qashqai відчутно дорожчий за бензинову версію. Ціни стартують з 1 452 830 гривень за варіант Accenta, а топовий Tekna+ обійдеться в 1 770 870 гривень. Утім, гібридні кросовери інших виробників на нашому ринку співставні за ціною.
Вердикт Фокуса
Новий Nissan Qashqai e-Power має переваги електромобілів (велика тяга, тихий і чутливий мотор), але при цьому позбавлений основних їхніх недоліків — малого запасу ходу і необхідності заряджати батарею. Це найшвидший і найекономічніший Nissan Qashqai 2023, але він і найдорожчий.
Плюси Nissan Qashqai e-Power:
- мала витрата палива;
- хороша динаміка;
- якісне оздоблення салону;
- багате оснащення.
Мінуси Nissan Qashqai e-Power:
- висока ціна;
- гібрид доступний тільки з переднім приводом.
Технічні характеристики Nissan Qashqai e-Power
|Тип основного двигуна
|електричний
|Потужність двигуна, к. с.
|190
|Обертальний момент, Нм
|330
|Тип мотор-генератора
|бензиновий
|Об'єм двигуна
|1497
|Кількість і розташування циліндрів
|R3
|Потужність двигуна, к. с.
|156
|Коробка передач
|1-ступінчастий редуктор
|Привід
|передній
|Споживання пального, місто-траса
|5,2-5,1
|Макс. швидкість, км/год
|170
|Розгін 0–100 км/год, с
|7,9
|Об'єм паливного баку, л
|55