Тест-драйв Infiniti QX55: преміальний кросовер із душею купе

У модельний ряд Infiniti на українському ринку повернувся купе-кросовер. Фокус випробував новий QX55 і з'ясував, чи претендує він на роль наступника знаменитої моделі FX.

Related video

Infiniti стояли біля витоків створення сегмента купе-кросоверів. Модель FX/QX70 стала свого роду культовою і вважалася одним із законодавців мод у цьому класі. Її не випускають з 2017 року, але у неї з'явився наступник — новий Infiniti QX55. Саме з цим авто вдалося познайомитися Фокусу.

Величезна хромована решітка радіатора поєднується з розкосими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Динамічний і витончений — дизайн Infiniti QX55

Стрімкий і елегантний купе-кросовер безсумнівно звертає на себе увагу в потоці машин. Довгий високий капот, аркоподібний дах, висока віконна лінія, загострена задня частина — спадкоємність поколінь з FX видно при першому ж погляді на новий Infiniti QX55.

Фірмовий стиль Infiniti впізнається одразу. Величезна хромована решітка радіатора поєднується з розкосими світлодіодними фарами. Капот і боковини виконані рельєфними, а задні крила серйозно розширені. Заднє скло прикрите вигнутим спойлером. Примітно, що у всіх Infiniti QX55 в Україні 20-дюймові диски.

Довгий капот і аркоподібний дах роблять силует кросовера стрімкішим Фото: Тарас Брязгунов

Новий Infiniti QX50 суттєво відрізняється від попередника за конструкцією. Він побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, а його найближчим родичем є кросовер Infiniti QX50. До того ж, авто компактніше за модель FX.

Важливо

Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездоріжжя

Розміри Infiniti QX55 2023:

довжина — 4732 мм;

ширина — 1903 мм;

висота — 1622 мм;

колісна база — 2800 мм.

Заднє скло прикрите вигнутим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Розкіш і стиль — салон Infiniti QX55

Заглянемо в салон Infiniti QX55. В оздобленні використана двоколірна шкіра, розбавлена алюмінієвими вставками. Компонування салону знайоме за Infiniti QX50, у якого запозичили частину деталей.

Зокрема, у побратима взяли рульове колесо зі зручними напливами на ободі в районі хвата рук. У нього ж запозичений і джойстик КПП, який вимагає певного звикання: часом не відразу виходило ввімкнути задній хід — замість нього селектор потрапляв у нейтраль.

На центральній панелі встановлено два дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Infiniti QX55 не отримав віртуального щитка приладів. Встановлено класичні циферблати, розділені кольоровим екраном, на який виводяться як показання бортового комп'ютера, так і, наприклад, датчик тиску наддуву. Дані проектуються і на лобове скло.

На центральній панелі розташовані одразу два сенсорні дисплеї. Верхній 8,0-дюймовий тачскрін призначений для навігації і камер кругового огляду. Нижній екран з діагоналлю 7 дюймів відведено для мультимедіа та аудіо. На додачу, передбачені круглий джойстик і набір кнопок для швидкого доступу до окремих функцій.

Зручно, що для клімат-контролю залишили традиційні фізичні кнопки. Цікава деталь: Infiniti QX55 2023 року оснащений CD-плеєром, що є рідкістю для сучасних авто.

Компактний селектор КПП вимагає звикання У підлокітнику захований величезний бокс Скринька для рукавичок кросовера доволі велика На панель приладів можна вивести датчик тиску наддуву Картинка з камер не найякісніша У задніх пасажирів — власні налаштування клімату

У Infiniti QX55 пристойних розмірів ящик для рукавичок і величезний бокс у передньому підлокітнику. Спереду і ззаду передбачені підстаканники і USB-роз'єми.

Наскільки просторий новий Infiniti QX55

Як рульова колонка, так і передні крісла Infiniti QX55 2023 оснащені електроприводом з пам'яттю налаштувань. Діапазон регулювань дуже широкий і підібрати зручне положення за кермом вдалося швидко.

Самі крісла дуже комфортабельні і при цьому мають гарну бічну підтримку. До того ж, вони спроектовані таким чином, що знижують навантаження на спину — після тривалої поїздки вона не болить.

Передні сидіння дуже м'які та комфортабельні Фото: Тарас Брязгунов Задні крісла оснащені горизонтальним регулюванням і змінним кутом нахилу спинок Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння розділені високим трансмісійним тунелем. Посадка в Infiniti QX55 не надто висока, за мірками кросоверів.

Оглядовість вперед і на всі боки непогана, а от огляд назад у кросовера не найкращий через маленьке заднє скло і високу віконну лінію. На додачу, камери дають не дуже якісну картинку з невисокою роздільною здатністю.

На другому ряду місця для ніг більш ніж достатньо, а ось запас над головою не найбільший, що типово для купе-кросоверів. Мені при зрості 176 см місця вистачає, а ось більш рослим людям буде затісно. Задній диван отримав горизонтальне регулювання і змінюваний кут нахилу спинки. До послуг пасажирів — окремі налаштування клімату.

Об'єм багажника Infiniti QX55 становить 555 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1532-літровий відсік із рівною підлогою Під підлогою багажника захований акумулятор і передбачений невеликий відсік

Об'єм багажника Infiniti QX55 становить 555 л у звичайному стані та 1532 л зі складеними задніми сидіннями. У нього широкий проєм і невелика висота порога, а двері оснащені електроприводом. Під підлогою захована ніша, куди можна помістити інструмент, а ось запаски у кросовера немає.

Важливо

Великі зміни: тест-драйв нового кросовера Nissan X-Trail 2023

Комплектація Infiniti QX55

Природно, преміальна модель просто зобов'язана бути багато оснащеною. Базова комплектація Infiniti QX55 охоплює безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, електропакет, датчики світла і дощу, камеру, парктронік, підігрів сидінь, люк, 8 подушок безпеки.

Тестове авто у версії Essential Proassist також отримало обігрів керма, камери кругового огляду, потужну акустику Bose з 16 динаміками.

До того ж, у цьому разі передбачено цілий набір електронних помічників — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування (зокрема, і під час руху заднім ходом), контроль розмітки та "сліпих" зон. Водночас, відсутні властиві преміальним моделям опції на кшталт панорамного даху або вентиляції сидінь.

2,0-літровий турбомотор має змінний ступінь стиснення Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка Infiniti QX55

На відміну від попередника, під капотом Infiniti QX55 тепер тільки чотири циліндри. Утім, його 2,0-літровий 249-сильний турбомотор непростий — у нього змінний ступінь стиснення, що дає змогу поліпшити віддачу і знизити витрату палива.

Характер турбочетвірки доволі нетиповий, за мірками сучасних турбомоторів. На малих обертах тяги не дуже багато і підхват відчувається після 3000 об/хв. Пікові 380 Н∙м крутильного моменту досягаються при високих 4400 об/хв.

Двигун Infiniti QX55 необхідно розкручувати, благо він це любить і швидко набирає обертів (особливо в режимі Sport). При цьому турбомотор не надто гучний, хоча звук вихлопу приємний і радує слух. Розгін до 100 км/год займає 7,5 с і кросовер впевнено досягає 130-140 км/год. Максимальна швидкість становить 220 км/год.

У кросовера великий кліренс — 218 мм Фото: Тарас Брязгунов

Якщо перевести перемикач режимів у положення Eco, то характер четвірки стає спокійнішим, а педаль газу — менш чутливою. Зате Infiniti QX55 2023 у цьому разі економічніший — 10,7 л/100 км у міському циклі та 7,6 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 12,5-12,8 л/100 км за переважно міської їзди.

Безступінчастий варіатор CVT добре налаштований і демонструє непогані реакції. Передбачено і ручний режим, в якому він імітує 8-ступінчасту автоматичну КПП.

Від купе-кросовера не варто очікувати видатної прохідності, але слід відзначити доволі високий кліренс: 218 мм — це помітно більше, ніж у FX.

Infiniti QX55 розганяється до 100 км/год за 7,5 с Фото: Тарас Брязгунов

Ставка на комфорт

Повний привід доповнено функцією векторизації тяги, що дає змогу зменшити недостатню обертальність і робить великий кросовер Infiniti QX55 напрочуд маневреним, хоча спортивними повадки купе-кросовера назвати не можна. Кермо точне і наповнюється вагою в міру зростання швидкості, але гостроти і зворотного зв'язку все ж хотілося б трохи більше.

Хоча новий Infiniti QX55 2023 виглядає динамічно, його ходова більше налаштована на комфорт. Підвіска плавно поглинає більшість нерівностей і їзда м'яка навіть із 20-дюймовими колесами. При цьому невисокий кросовер не надто крениться в поворотах.

Підвіска кросовера налаштована на комфортабельну їзду Фото: Тарас Брязгунов

У салоні тихо навіть на швидкості 150 км/год — це заслуга хорошої шумоізоляції і системи активного придушення шумів.

Ціна Infiniti QX55 2023

Новий Infiniti QX55 в Україні коштує від 1 872 000 гривень. Тестове авто у версії Essential Proassist коштує від 2 107 800 гривень. Це чимало, але слід зазначити, що конкуренти кросовера ще дорожчі. Тобто, це свого роду економ-пропозиція в преміум сегменті.

Важливо

Тест-драйв електромобіля Hyundai Ioniq 6: яскравий символ прогресу

Вердикт Фокуса

Infiniti QX55 — стильна і більш доступна альтернатива BMW X4 і Mercedes GLE Coupe. У купе-кросовера м'яка підвіска і багате оснащення. Хоча модель і зайняла нішу Infiniti FX/Q70, характер у неї все ж дещо інший і більше уваги приділено комфорту.

Оптика Infiniti QX55 світлодіодна та адаптивна Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Infiniti QX55:

багате оснащення;

чутливий і тяговитий двигун;

великий багажник;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Infiniti QX55:

мало місця над головою на другому ряду;

не найкращий огляд назад;

відсутні низка звичних для преміум класу опцій.

Технічні характеристики Infiniti QX55 2023: