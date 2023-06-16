Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездоріжжя

Suzuki Jimny — найкомпактніший і найдешевший рамний позашляховик в Україні. Фокус перевірив можливості автомобіля як на бездоріжжі, так і в умовах великого міста.

Related video

Він компактний, як хетчбеки А-класу, але є рамним позашляховиком. Він створений для бездоріжжя, але при цьому непогано маневрує у міських умовах. Важко знайти автомобіль, у якому поєдналося стільки протилежностей, як у Suzuki Jimny.

Suzuki Jimny приваблює класичним незграбним дизайном. Фото: Тарас Брязгунов

Справжні рамні позашляховики зараз втрачають популярність. Покупці більше звертають увагу на більш економічні та комфортабельні кросовери з несучим кузовом, які краще пристосовані для експлуатації в населених пунктах. Моделей "старої школи" на ринку залишилося не так вже й багато і, до того ж, вони дуже дорогі.

Suzuki Jimny — найдоступніший рамний позашляховик в Україні. Його виробляють з 1970 року і зараз на ринку лише четверте покоління моделі – зміна поколінь у Jimny відбувається нечасто. Тим не менш, він має непоганий попит — вже продано понад 3 мільйони авто.

Позашляховик сягає всього 3,6 м у довжину і за розмірами співмірний з моделями А-класу. Фото: Тарас Брязгунов

Класичний позашляховик – дизайн Suzuki Jimny

Хоча нинішній Suzuki Jimny дебютував п'ять років тому, він досі привертає увагу. Автомобіль виглядає як справжній підкорювач бездоріжжя, але компактні розміри роблять його досить милим.

Тільки лінивий не порівнював Suzuki Jimny із Mercedes G-Class. Кутастий дизайн з двооб'ємним профілем, виштамповки на боковинах, розширені колісні арки роблять позашляховик таким собі "Гелендвагеном" в мініатюрі. Не дивно, що тюнінг Suzuki Jimny "під Гелік" має чималий попит і відразу кілька фірм допрацьовують авто таким чином.

Запасне колесо кріпиться до дверей багажника, як і належить позашляховику Фото: Тарас Брязгунов

Втім, про пряме копіювання не йдеться — дизайн Suzuki Jimny все ж таки самобутній і відносить нас до перших двох поколінь моделі. Круглі фари, вертикальна решітка радіатора, мінімальні звіси кузова та вигнута віконна лінія – все це класичні риси Jimny.

Топовий варіант відрізняється від базової версії лише 15-дюймовими легкосплавними дисками. У всіх Suzuki Jimny в Україні світлодіодні фари, а бампери, пороги та розширювачі арок виконані з непофарбованого пластику, стійкого до дрібних подряпин.

Важливо

Тест-драйв електромобіля Hyundai Ioniq 6: яскравий символ прогресу

У компактному форматі

Невеликі розміри Suzuki Jimny обумовлені приналежністю моделі до японського сегменту кей-карів субкомпактних авто. На нього поширюється пільгове оподаткування та максимальні розміри машин встановлені японським урядом. Глобальний Suzuki Jimny все ж таки більший за японську модель, але не набагато.

Кліренс Suzuki Jimny складає 210 мм Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Suzuki Jimny 2023:

довжина – 3645 мм;

ширина – 1645 мм;

висота – 1720 мм;

колісна база – 2250 мм;

кліренс – 210 мм.

У салоні переважають рубані поверхні Фото: Тарас Брязгунов

Салон Suzuki Jimny

У салоні Suzuki Jimny переважають рубані поверхні, а болти кріплення навмисно зроблені великими та помітними – це додає автомобілю брутальності. Пластик в обробці досить жорсткий, зате зносостійкий і довговічний. А ось кермо обшитий приємною на дотик шкірою.

Великі прилади Suzuki Jimny поміщені в окремі колодязі, а розділяє їх екран бортового комп'ютера. Яскраві помаранчеві шкали полегшують зчитування показань.

Прилади з помаранчевими шкалами розділені екраном бортового комп'ютера Бардачок у Suzuki Jimny невеликий У Suzuki Jimny немає підлокітника, але є підсклянники Повний привід вмикається окремим важелем

У топовій версії центральна панель увінчана 7,0-дюймовим тачскріном. Меню мультимедіа дуже просте і функцій тут небагато, але Android Auto і Apple CarPlay в Jimny є.

Перемикачі клімат-контролю великі та зручні у користуванні на дотик. Нижче розташовані кнопки електросклопідйомників та системи допомоги на спуску, а також ніша для телефону з USB-роз'ємом.

Кермо Suzuki Jimny 2023 регулюється тільки по висоті, хоча діапазону регулювань у нього та крісла водія достатньо, щоб підібрати зручне положення. Самі крісла комфортні, а ось бічної підтримки хотілося б більше.

Крісла комфортабельні, але бічної підтримки хотілося б більше Фото: Тарас Брязгунов

Також не вистачає підлокітника – на його місці розмістили підсклянники. Враховуючи, що бардачок Suzuki Jimny невеликий, то хотілося б більше відділень для дрібної поклажі.

Посадка висока, як і належить позашляховику. Оглядовість у Suzuki Jimny 2023 відмінна завдяки тоненьким стійкам даху і великим дзеркалам — навіть запаска не заважає. До габаритів компактного авто звикаєш практично одразу.

Просторніший, ніж здається

Залізти на другий ряд виявилося нескладно – переднє крісло відкидається та залишає достатньо місця для цього. Чим здивував новий Suzuki Jimny, так це простором позаду – не так вже й тут тісно, як могло б здатися. Тут цілком помістяться двоє дорослих – запас місця для ніг та над головою дуже непоганий.

На другому ряду напрочуд просторо навіть людям зростанням вище середнього Фото: Тарас Брязгунов

А ось багажник Suzuki Jimny справді мініатюрний — всього 85 л. Цього вистачить для кількох невеликих пакетів із супермаркету, але не більше. Під підлогою передбачено невеликий відсік, куди помістяться домкрат та знак аварійної зупинки.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 377 л, але доводиться вибирати — пасажири чи багаж. До речі, спинки сидінь покриті міцним пластиком, якому не страшні ушкодження. Як і личить позашляховику, двері багажника відчиняються убік.

Варто відзначити, що вже надійшов у виробництво подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny. У нього і салон просторіший, і багажник значно більший.

Об'єм багажника Suzuki Jimny — всього 85 л. Зі складеними задніми сидіннями виходить 377-літровий багажник. Під підлогою багажника передбачено невеликий відсік

Комплектація Suzuki Jimny

Базова комплектація Suzuki Jimny 2023 включає круїз-контроль, датчик світла, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки. У тестовому авто у топовій версії GLX додані клімат-контроль та камера заднього виду.

Важливо

Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — у простоті

Для міста достатньо — динаміка Suzuki Jimny

Під капотом ховається 1,5-літрова бензинова четвірка потужністю 102 к. с. Це, звичайно, значно більше, ніж у всіх попередніх Suzuki Jimny, але не робить позашляховик швидким.

Двигун необхідно розкручувати: піковий обертальний момент у 130 Н∙м досягається при 4000 об/хв і до 3000 оборотів тяги мало. Щоправда, при цьому двигун стає гучним.

Під капотом встановлена 1,5-літрова 102-сильна четвірка Фото: Тарас Брязгунов

Звичайно, визначної динаміки від Suzuki Jimny 2023 (особливо з автоматом) чекати не варто, але до 50 км/год легкий позашляховик розганяється досить швидко – для міста цього достатньо.

Однак після 50 км/год динаміка погіршується і сотні Jimny досягає за 15,5 с. Максимальна швидкість становить 140 км/год.

Комфортабельна швидкість для Suzuki Jimny на трасі — 100-110 км/год, хоча через коротку базу курсова стійкість страждає і доводиться час від часу коригувати траєкторію кермом. На додаток, в автоматі не вистачає хоча б п'ятої передачі, щоб рухатися по трасі на невеликих обертах двигуна. Ніде правди діти, в салоні на великих швидкостях шумно, хоча новий Suzuki Jimny все ж таки тихіше моделі минулого покоління.

Suzuki Jimny впевнено почувається на будь-якому бездоріжжі Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата палива – 8,4 л/100 км у міському циклі та 6,9 л/100 км – у заміському. У нас вийшло 9-9,2 л/100 км за переважно міської їзди.

Проїде скрізь

Перший виїзд на бездоріжжя дозволяє забути про всі недоліки Suzuki Jimny. Це його стихія, тут він справжня зірка. Рама, мала вага, повний привід з понижувальною передачею (він вмикається по-старому — окремим важелем) і хороша геометрія кузова — ось основні складові успіху.

Кут в'їзду авто становить 37°, а з'їзду — 49°. Крім того, передбачена система допомоги на схилі. Suzuki Jimny відмінно поводиться навіть на серйозному бездоріжжі, йому під силу і круті підйоми, і водні перепони. Вивісити невеликий позашляховик і зовсім неможливо.

Мала вага, короткі звіси кузова та повний привід з понижувальною передачею забезпечують відмінну прохідність Фото: Тарас Брязгунов

Випробування міськими джунглями

Нехай Suzuki Jimny і націлений на бездоріжжя, у місті він також почувається як риба у воді. Юркий маленький автомобіль упевнено маневрує у потоці машин. Діаметр розвороту — всього 9,8 м. Кермо не найгостріше, але досить точне і авто швидко реагує на його поворот.

Спереду і ззаду в Suzuki Jimny — залежна підвіска з нерозрізними мостами. Вона довгохода і гарна на бездоріжжі, але на асфальті вибоїни відчутні, а на глибоких ямах авто добре струшує. Звичайно, високий позашляховик демонструє крени в поворотах, хоча вони менші, ніж можна було подумати.

Оснащення включає систему допомоги на схилі Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Suzuki Jimny

Базовий Suzuki Jimny GL із 5-ступінчастою механічною КПП вартує від 883 000 гривень. Топова версія GLX з автоматом коштуватиме 1 080 000 гривень. Враховуючи розміри авто, це немало, хоча як для рамного позашляховика ціна не така вже й висока.

Вердикт Фокусу

Suzuki Jimny — яскраве та самобутнє авто для любителів пригод, його не лякає важке бездоріжжя. Він ідеально підходить на роль другого авто в сім'ї, призначеного для полювання чи риболовлі. Разом з тим компактні розміри і хороша маневреність дозволяють використовувати його як міський автомобіль.

Світлодіодна оптика передбачена вже у базовій версії Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Suzuki Jimny 2023:

відмінна прохідність;

привабливий дизайн;

непогана маневреність у міських умовах.

Мінуси Suzuki Jimny 2023:

мініатюрний багажник;

слабка шумоізоляція;

не найкращий комфорт їзди.

Технічні характеристики Suzuki Jimny: