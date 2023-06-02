Тест-драйв електромобіля Hyundai Ioniq 6: яскравий символ прогресу

Новий Hyundai Ioniq 6 – один із найбільш неординарних електромобілів на українському ринку. Фокус дізнався, що ховається під футуристичним кузовом седана і якими сучасними технологіями може здивувати електрокар.

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Обтічний купеподібний дизайн та потужна електрична установка, камери замість дзеркал заднього виду та парковка на автопілоті з пульта. Думаєте, йдеться про надзвичайно дорогу представницьку модель? Ні, перед нами – новий Hyundai Ioniq 6, один із найяскравіших електрокарів на українському ринку.

Hyundai Ioniq 6 кардинально відрізняється за дизайном від побратима Ioniq 5 Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 2023 – друга модель марки, збудована на сучасній електричній платформі E-GMP. Найближчим її родичем є кросовер Ioniq 5, хоча спорідненість це не видно, адже дві моделі кардинально відрізняються за дизайном.

Залишитися непоміченим не вдасться

Стиль Hyundai Ioniq 6 можна охарактеризувати як футуризм з елементами ретро. Якщо зовнішньому вигляді Ioniq 5 панують грані, то тут переважають стрімкі плавні лінії. Низький вигнутий капот, аркоподібний дах і коротке переднє звисання кузова роблять Hyundai Ioniq 6 класичним чотиридверним купе. Великі піксельні фари оснащені сучасною матричною оптикою, а дверні ручки виконані висувними.

Седан відрізняється стрімким профілем з похилим дахом Фото: Тарас Брязгунов

Не менш ефектно виглядає і задня частина Hyundai Ioniq 6. Великий спойлер і ліхтарі на всю ширину кузова змушують згадати класичні Porsche 911 90-х (хоча, звичайно, про пряме копіювання не йдеться).

Новий Hyundai Ioniq 6 подібно до магніту привертає загальну увагу і багато хто цікавиться і розпитують про авто. Залишитися непоміченим у такому електрокарі точно не вийде, хоча іміджева модель і має бути яскравою.

Слід зазначити, що дизайн Hyundai Ioniq 6 не лише ефектний, а й ефективний. Аеродинаміка седана добре опрацьована і має дуже низький коефіцієнт лобового опору – 0,21. За розмірами седан відноситься до D-класу.

Великий спойлер виконаний у дусі Porsche 911 Turbo Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Hyundai Ioniq 6 2023:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2950 мм.

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Мінімалізм та хай-тек – салон Hyundai Ioniq 5

У салоні переважає мінімалістський стиль і тут вже проглядається спорідненість з Hyundai Ioniq 5. В оздобленні еко-шкіра поєднується з пластиком, отриманим шляхом вторинної переробки. Педалі прикрашені металевими накладками, причому на акселераторі з'явився значок "+", а на гальмі — "-".

Двоспицеве кермо забезпечене напливами в районі хвату рук. Замість логотипу Hyundai на ньому встановлені діоди, що змінюють колір, залежно від вибраного режиму їзди. На рульову колонку винесено і селектор трансмісії, причому своїм дизайном він повторює підрульові перемикачі і виглядає дуже стильно.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

12,3-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів та мультимедіа згруповані в один блок. Їхні показання добре зчитуються, а графіку можна змінювати – доступні світла та темна теми. Крім того, дані проектуються на лобове скло, причому з доповненою реальністю.

Мультимедіа Hyundai Ioniq 6 2023 працює швидко, а її меню зрозуміле. У електрокара непогана навігація, а також додані цікаві "фішки". Наприклад, замість музики можна увімкнути звуки природи – ліс, водоспад чи морський прибій.

Для полегшення навігації у меню передбачені кнопки. А ось перемикачі клімат-контролю виконані сенсорними, що ускладнює користування ними на дотик. Цікава деталь: кнопки електросклопідйомників розміщені на центральній консолі, а не у дверях.

Показання віртуальної приладки добре зчитуються Графіку віртуальної панелі приладів можна змінити У режимі Sport у графіці з'являються червоні акценти Замість музики можна увімкнути звуки живої природи

Сама центральна консоль виконана дворівневою. Знизу знаходиться ніша, куди можна покласти невелику сумку, а зверху – бездротове заряджання для смартфонів та підсклянники. Нестандартно виконаний ящик рукавички — він у Hyundai Ioniq 6 висувний. Бокс у підлокітнику досить великий і в ньому встановлені два роз'єми USB-C.

Комфортабельний, але не найпросторіший

Посадка в Hyundai Ioniq 6 низька, як і належить седану-купе. Передні сидіння дуже комфортабельні та з гарною бічною підтримкою. Діапазон електричного регулювання дуже широкий, тому зручна позиція підбирається швидко. Мало того, спинки передніх сидінь можна розкласти, якщо хочеться подрімати.

Також передбачені підігрів та вентиляція, обігрівається і кермо. Але вмикати їх доводиться в меню мультимедіа, а це незручно – хотілося б фізичних кнопок.

Передні сидіння комфортабельні та мають широкий діапазон регулювань Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду трохи місця над головою Фото: Тарас Брязгунов

Оглядовість вперед і по сторонах непогана, а ось з оглядом назад гірше. По-перше, заднє скло невелике, а по-друге, екрани камер-дзеркал розташовані не дуже зручно – звикнути до них складно.

Втім, новий Hyundai Ioniq 6 доступний і зі звичними дзеркалами. А ось камери для "сліпих" зон — дуже корисна функція: при перебудові картинка з них виводиться на щиток приладів.

Пересядемо на другий ряд. Простір для ніг тут у надлишку, адже колісна база у авто чимала. А ось запас над головою невеликий – за стильну лінію даху доводиться розплачуватись. Мені при зростанні 176 см місця вистачає, а ось вищим пасажирам буде тісно.

Передні крісла можна розкласти Фото: Тарас Брязгунов

До послуг задніх пасажирів – підігрів сидінь, окремі дефлектори вентиляції та пара портів USB-C. До того ж, можна відсунути крісло переднього пасажира прямо з другого ряду, адже на його спинці продубльовані кнопки електроприводу.

Багажник Hyundai Ioniq 6 2023 досить невеликий, за мірками D-класу – 401 л. До того ж його отвір вузькуватий. Натомість кришка отримала електропривід. Під підлогою передбачена ніша, а також невеликий відсік є спереду (у задньопривідній версії він більший).

Об'єм багажника Hyundai Ioniq 6 складає 401 л. Під підлогою передбачено відділення У повнопривідної версії переднього багажника практично немає

По-багатому — комплектація Hyundai Ioniq 6

Новий Hyundai Ioniq 6 в Україні запропонований лише у багато оснащених версіях. Вже в базі є безключовий доступ, електропакет, роздільний клімат-контроль, камера, акустика Bose, люк, датчики дощу та світла, адаптивний круїз-контроль з режимом для пробок, парктронік.

У версії Top додані камери кругового огляду, проекція на лобове скло та паркувальний автопілот з функцією дистанційного керування з пульта.

Камери замість дзеркал – опція для Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов Дисплеї-дзеркала розташовані не дуже зручно Фото: Тарас Брязгунов

Природно, у автомобіль багатий набір систем безпеки — 7 подушок, автоматичне гальмування, попередження зіткнень на перехресті, утримання в смузі, розпізнавання символів, контроль "сліпих" зон. Електрокар сигналізує про втому водія та про "забутих" задніх пасажирів.

Електронні системи працюють без зауважень. Сподобалися плавна робота технології утримання у смузі, а автопарковка з пульта відразу привертає загальну увагу на стоянці, адже за кермом нікого немає.

Динаміка Hyundai Ioniq 6 2023

Тестовий електромобіль Hyundai Ioniq 6 оснащений двома моторами, що сумарно видають 325 к. с. Величезні 605 Н∙м моменту, що крутить, у розпорядженні практично відразу, тому на недолік тяги гріх скаржитися.

Весь свій потенціал Hyundai Ioniq 6 найкраще реалізує у спортивному режимі – спринт до 100 км/год займає 5,1 с. Примітно, що навіть після 120-130 км/год впевнений розгін продовжується, хоча багато електрокарів на великих швидкостях утихомирюють свій запал.

Ящик рукавички Hyundai Ioniq 6 виконаний висувним. Бокс у підлокітнику ховає роз'єм USB-C Кнопки електросклопідйомників винесені на центральну консоль Сидіння переднього пасажира можна зрушити з другого ряду за допомогою кнопок на спинці Для задніх пасажирів передбачені вентиляційні дефлектори та USB-порти

У режимі Eco електромобіль спокійніше, але все одно досить швидко стартує зі світлофора — для міста цього цілком достатньо.

Цікаво, що за бажанням у мультимедіа можна імітувати звук двигуна. Звучить новий Hyundai Ioniq 6 дуже специфічно – як зореліт із фантастичного фільму.

Батарея та запас ходу Hyundai Ioniq 6

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 оснащений батареєю на 77,4 кВт∙год і за паспортом має запас ходу в 583 км (за циклом WLTP). У нас при активній їзді з увімкненим клімат-контролем середнє споживання електроенергії склало близько 18 кВт∙год на 100 км, тобто не заощаджуючи можна легко проїхати понад 430 км.

Електрокар підтримує швидке заряджання потужністю до 350 кВт Фото: Тарас Брязгунов

Важлива деталь: завдяки гарній аеродинаміці на трасі заряд батареї витрачається помірно, хоча багато електрокарів на великих швидкостях він знижується буквально на очах.

Hyundai Ioniq 6 має 800-вольтну систему, тобто він підтримує надшвидкісну зарядку потужністю до 350 кВт. У такому режимі можна поповнити заряд батареї на 80% всього за 18 хвилин (роз'єм CCS 2), тільки в Україні таких потужних зарядних станцій практично немає. Також підтримується функція двонаправленої зарядки V2L – електрокар може виконувати роль великого павербанку та живити електроприлади.

Hyundai Ioniq 6 легко подолає понад 400 км без підзарядки Фото: Тарас Брязгунов

Як керується новий Hyundai Ioniq 6

Седан Hyundai Ioniq 6 має дуже м'яку підвіску, що разом з 18-дюймовими колесами забезпечує непоганий комфорт їзди. Нерівності на дорогах плавно поглинаються. Курсова стійкість на високих швидкостях у седана хороша, а в салоні тихо і лише шини дають про себе знати.

Разом з тим, завдяки низькому центру ваги (його забезпечує батарея в днищі) електрокар дуже мало крениться у віражах. Кермо не найінформативніший, але авто швидко і слухняно реагує на його поворот і впевнено маневрує. Новий Hyundai Ioniq 6 не можна назвати спорткаром з відточеною керованістю, але він приємний в управлінні.

Електромобіль стартує до 100 км/год за 5,1 секунди і впевнено набирає швидкість навіть після 120-130 км/год. Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль Hyundai Ioniq 6 впевнено сповільнюється, а інтенсивність гальмівної рекуперації налаштовується підкермовими пелюстками (є чотири режими. У самому агресивному четвертому режимі можна їздити без педалі гальма — авто гальмує, якщо відпустити газ. Хоча більш комфортабельним є третій режим батарея заряджається достатньо.

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Ціна Hyundai Ioniq 6 в Україні

Новий Hyundai Ioniq 6 коштує від 1 998 600 гривень за базову 151-сильну версію з батареєю ємністю 53 кВт∙год. Задньопривідна 229-сильна модифікація з батареєю на 77,4 кВт∙год стартує з 2 175 700 гривень, ну а топовий повнопривідний варіант потужністю 326 л. с. – це щонайменше 2 333 100 гривень. З одного боку, це чимало, а з іншого – основні конкуренти Tesla Model 3 та Mercedes-Benz EQE не дешевші.

Піксельна матрична оптика — "фішка" Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Hyundai Ioniq 6 – символ прогресу південнокорейської марки, адже він увібрав у себе всі сучасні технології. Це своєрідна іміджева модель, символ прогресу, і вау-фактор тут відіграє величезну роль — автомобіль створений, щоб привертати увагу. Так, нові технології ніколи не були дешевими, хоча не можна сказати, що електрокар дорожчий за конкурентів.

Плюси Hyundai Ioniq 6:

багате оснащення;

комфортабельна їзда;

досить великий запас ходу;

гарна динаміка.

Мінуси Hyundai Ioniq 6:

незручні дзеркала-камери;

мало місця над головою на другому ряду;

невеликий багажник.

Характеристики Hyundai Ioniq 6 2023