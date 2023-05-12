Великі зміни: тест-драйв нового кросовера Nissan X-Trail 2023
В Україні з'явився новий Nissan X-Trail четвертого покоління. Кросовер радикально змінився і Фокус дізнався, чи переміни пішли йому на користь і чим він може зацікавити сімейних автомобілістів.
Кросовери займають три чверті ринку нових авто в Україні та попит на них продовжує зростати. Не дивно, що саме у цьому сегменті на українському ринку найбільше новинок. Одне з недавніх поповнень у цьому сегменті – Nissan X-Trail четвертого покоління. Фокус випала можливість познайомитися з новою генерацією однієї з найпопулярніших моделей у своєму класі.
Повернення до витоків — дизайн Nissan X-Trail 2023
Новий Nissan X-Trail повертається до рубаного дизайну, властивого першим двом поколінням моделі. Якщо в зовнішньому вигляді попередника переважали плавні лінії, тепер бал знову правлять грані. Це зробило кросовер більш солідним і зрілим.
Але стриманий – значить безликий. Хто сказав, що сімейне авто не може мати стильний вигляд? Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan поєднується з "двоповерховою" світлотехнікою. Зверху розташовані ходові вогні та покажчики поворотів, а знизу – фари головного світла.
Оптика, до речі, світлодіодна вже у базовій версії Nissan X-Trail 2023, а в тестовому авто у версії Tekna+ вона адаптивна. На додаток, на трасі вона сама перемикається з далекого світла на ближній, щоб не сліпити водіїв зустрічних машин. Також у Tekna+ передбачені 19-дюймові диски, хромовані молдинги та двокольорове забарвлення, що робить кросовер дорожчим на вигляд.Важливо
Кросовер Nissan X-Trail побудований на новій платформі CMF-CD. Візуально він здається більшим за моделі минулого покоління, хоча насправді він навіть трохи коротший. А ось ширина та висота виросли.
Розміри Nissan X-Trail 2023:
- довжина – 4681 мм;
- ширина – 1840 мм;
- висота – 1730 мм;
- колісна база – 2706 мм.
Просторіше та якісніше — інтер'єр Nissan X-Trail 2023
Заглянемо до салону Nissan X-Trail. Матеріали у внутрішній обробці стали якіснішими — у порівнянні з попередником це стрибок вперед. У Tekna+ використані м'яка перфорована шкіра та дерево. Матеріали приємні на дотик, а жорсткого пластику поменшало.
У салоні також майже не залишилося подібних характеристик з моделлю минулого покоління — тут більше спільного з новим Nissan Qashqai. Це і кермо, і частина перемикачів, компактний селектор КПП, і віртуальний щиток приладів.
Конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінювати. Подобається класичний дизайн — обираємо два великі циферблати. Хочеться чогось більш авангардного – перемикаємо на альтернативну графіку.
На додаток, тепер у Nissan X-Trail є проекція на лобове скло, причому розмір зображення чи не найбільший у класі. Це дуже зручно – не потрібно відводити око від дороги, тим більше, що відображається і напрям руху за обраним маршрутом.
Високо на рівні очей розташований великий 12,3-дюймовий тачскрин. Його меню просте і до нього довго не довелося звикати. Перемикачів на центральній панелі небагато, проте кнопки клімату трохи дрібнуваті, що ускладнює користування ними на дотик.
Нижче знаходяться USB-порти та бездротова зарядка для смартфонів. Центральна консоль виконана дворівневою та внизу передбачено місце для невеликої сумки.
Сідаємо місце водія Nissan X-Trail 2023. У кермової колонки дуже широкий діапазон регулювань, а передні крісла оснащені електроприводом (водійське – з пам'яттю налаштувань). Вони комфортабельні та непогано утримують спину.
Посадка за кермом досить висока. До оглядовості — ніяких питань, вона хороша в усіх напрямках завдяки тоненьким стоякам і великим дзеркалам. До габаритів авто легко звикаєш і при паркуванні камера не потрібна.
Між сидіннями пара величезних підсклянників (туди поміститься 1,5-літрова пляшка) і підлокітник з вельми глибоким боксом усередині. Великі й кишені у дверях, а ящик рукавичок — середніх розмірів.
Для великої родини
Переміщуємось на другий ряд. Задні двері Nissan X-Trail відчиняються практично на прямий кут, що суттєво полегшує доступ всередину. Висувні шторки не лише захищають від сонця, а й справляють враження приватності.
Внутрішній простір – козир Nissan X-Trail 2023. Місця на другому ряду – більш ніж достатньо. Навіть високі пасажири не відчують нестачу простору для ніг та над головою. На додаток, диван оснащений горизонтальним регулюванням з великим діапазоном і змінним кутом нахилу спинки. Ширина салону дозволяє зручно розміститися трьом дорослим.
До послуг задніх пасажирів – USB-роз'єми, підігрів крісел та окремі налаштування клімату. Центральна секція дивана складається і перетворюється на підлокітник з парою підсклянників.
Новий Nissan X-Trail в Україні нарешті офіційно доступний у семимісному виконанні, раніше в нашу країну постачалися лише п'ятимісні версії. Третій ряд не дуже просторий і більше розрахований на дітей, але при потребі в короткій поїздці там помістяться і дорослі зростом до 170 см. Примітно, що підсклянники є і тут.
З усіма сімома кріслами на місці залишається 177-літровий багажник. У п'ятимісній конфігурації він зростає до 485 л, а у двомісній — до 1298 л.
Вантажна висота невелика, а двері багажника оснащені електроприводом. Третій ряд складається легко з багажника, а ось другий – тільки із салону, що не дуже зручно. Зате зі складеними кріслами утворюється рівна підлога.
Багато навіть у "базі" — комплектація Nissan X-Trail 2023
Оснащення Nissan X-Trail стало набагато багатшим — тепер у всіх версій моделі є запуск мотора з кнопки, парктронік, датчики дощу та світла.
До того ж, обов'язковими є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон, розпізнавання знаків та втоми водія.
У топовому варіанті Tekna+ додано тризонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, навігація, потужна акустика Bose з 10 динаміками, підігрів керма та крісел перших двох рядів.
Тягучий і економічний — двигун Nissan X-Trail
Під капотом Nissan X-Trail 2023 – новий трициліндровий бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л зі змінним ступенем стискування. Він розвиває 163 к. с. і має величезний крутний момент в 300 Н∙м.
У двигуна спокійний характер і він відмінно підходить до сімейного авто. Найкраще двигун проявляє себе після 2500 об/хв – саме тоді відчувається приплив тяги. Примітно, що приблизно до 3000 об/хв він практично не чутний і немає вібрацій, властивих трициліндровим двигунам. У спортивному режимі педаль газу чутливніша, але не набагато — різниця ледь відчутна.
Завдяки пристойному моменту, що крутить, немаленькому Nissan X-Trail мотора цілком вистачає і навіть з 4-5 людьми на борту він впевнено набирає швидкість. До 100 км/год кросовер стартує за 9,6 секунди і впевнений розгін триває і після цієї позначки, тому обігнати фуру на трасі нескладно.
Крім того, двигун доповнений "м'якою" гібридною установкою, а тому досить економічний — 7,6 л/100 км у змішаному циклі. І ця цифра цілком реальна: у нас вийшло 8,8-9 л/100 км у місті та 6,6-6,8 л/100 км на трасі. Для авто вагою 1640 кг – дуже непоганий результат.
Варіатор Nissan X-Trail 2023 працює плавно і став швидше реагувати, проте при скиданні газу часом чути його виразний гул. Натомість передбачені підрульові пелюстки з імітацією 8 передач.
Бензинову версію тепер запропоновано тільки з переднім приводом, а повнопривідним буде 213-сильний гібрид Nissan X-Trail e-Power. Втім, з кліренсом 210 мм і на монопривідному авто можна виїхати за місто на пікнік.
Як керується новий Nissan X-Trail
На асфальті відчувається, що кросовер Nissan X-Trail став дещо жорсткішим. На малих швидкостях нерівності більш відчутні, але енергоємна підвіска відпрацьовує більшість вибоїн. Зате високий автомобіль не надто крениться у поворотах.
Кермо кросовера легке і більше зворотного зв'язку (особливо в навколонульовій зоні) йому не завадило б. Курсова стійкість на високих швидкостях хороша. Також слід відзначити істотно покращену шумоізоляцію салону — всередині стало тихіше, хоча все-таки хотілося б трохи більше "шумки" у днищі та колісних арках.Важливо
Ціна Nissan X-Trail 2023
Придбати Nissan X-Trail в Україні можна за ціною від 1 248 070 гривень. Семимісне авто в комплектації Tekna+ обійдеться в 1 787 240 гривень, а гібрид Nissan X-Trail e-Power з повним приводом — це мінімум 1 664 230 гривень. Якщо попередник був помітно дешевшим за основних конкурентів, то тепер X-Trail практично зрівнявся з ними за ціною.
Вердикт Фокусу
Новий Nissan X-Trail не тільки змінився зовні, він став просторішим і якіснішим усередині і тепер краще підходить для великої родини. У авто економічний двигун, а комплектація значно розширена. Водночас кросовер відчутно подорожчав.
Плюси Nissan X-Trail 2023:
- просторий салон та можливість вибрати третій ряд сидінь;
- багата комплектація;
- тяговитий та економічний бензиновий двигун;
- Високий кліренс.
Мінуси Nissan X-Trail 2023:
- кросовер суттєво подорожчав, що зумовлено розширеним оснащенням;
- жорсткувата підвіска.
Технічні характеристики Nissan X-Trail 2023
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|1497
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|163/4800
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/2800 - 3600
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива, смешанный
|7,6 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|200
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,6
|Объем топливного бака, л
|55