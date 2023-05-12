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Великі зміни: тест-драйв нового кросовера Nissan X-Trail 2023

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Нове покоління Nissan X-Trail з'явилося на українському ринку

В Україні з'явився новий Nissan X-Trail четвертого покоління. Кросовер радикально змінився і Фокус дізнався, чи переміни пішли йому на користь і чим він може зацікавити сімейних автомобілістів.

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Кросовери займають три чверті ринку нових авто в Україні та попит на них продовжує зростати. Не дивно, що саме у цьому сегменті на українському ринку найбільше новинок. Одне з недавніх поповнень у цьому сегменті – Nissan X-Trail четвертого покоління. Фокус випала можливість познайомитися з новою генерацією однієї з найпопулярніших моделей у своєму класі.

Nissan X-Trail 2023, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, кросовер Nissan Fullscreen
Фірмова V-подібна решітка радіатора поєднується "двоповерховими" фарами

Повернення до витоків — дизайн Nissan X-Trail 2023

Новий Nissan X-Trail повертається до рубаного дизайну, властивого першим двом поколінням моделі. Якщо в зовнішньому вигляді попередника переважали плавні лінії, тепер бал знову правлять грані. Це зробило кросовер більш солідним і зрілим.

Але стриманий – значить безликий. Хто сказав, що сімейне авто не може мати стильний вигляд? Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan поєднується з "двоповерховою" світлотехнікою. Зверху розташовані ходові вогні та покажчики поворотів, а знизу – фари головного світла.

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Кросовер здається більшим за попередника, хоча насправді він став трохи компактнішим.

Оптика, до речі, світлодіодна вже у базовій версії Nissan X-Trail 2023, а в тестовому авто у версії Tekna+ вона адаптивна. На додаток, на трасі вона сама перемикається з далекого світла на ближній, щоб не сліпити водіїв зустрічних машин. Також у Tekna+ передбачені 19-дюймові диски, хромовані молдинги та двокольорове забарвлення, що робить кросовер дорожчим на вигляд.

Важливо
Прискорена електрифікація: Nissan наповнить ринок електромобілями різних класів
Прискорена електрифікація: Nissan наповнить ринок електромобілями різних класів

Кросовер Nissan X-Trail побудований на новій платформі CMF-CD. Візуально він здається більшим за моделі минулого покоління, хоча насправді він навіть трохи коротший. А ось ширина та висота виросли.

кросовер Nissan X-Trail, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, Nissan X-Trail 2023, кросовер Nissan Fullscreen
Кросовер повернувся до граненого дизайну

Розміри Nissan X-Trail 2023:

  • довжина – 4681 мм;
  • ширина – 1840 мм;
  • висота – 1730 мм;
  • колісна база – 2706 мм.

Просторіше та якісніше — інтер'єр Nissan X-Trail 2023

Заглянемо до салону Nissan X-Trail. Матеріали у внутрішній обробці стали якіснішими — у порівнянні з попередником це стрибок вперед. У Tekna+ використані м'яка перфорована шкіра та дерево. Матеріали приємні на дотик, а жорсткого пластику поменшало.

Салон Nissan X-Trail, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, Nissan X-Trail 2023, кросовер Nissan Fullscreen
У салоні покращено матеріали обробки

У салоні також майже не залишилося подібних характеристик з моделлю минулого покоління — тут більше спільного з новим Nissan Qashqai. Це і кермо, і частина перемикачів, компактний селектор КПП, і віртуальний щиток приладів.

Конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінювати. Подобається класичний дизайн — обираємо два великі циферблати. Хочеться чогось більш авангардного – перемикаємо на альтернативну графіку.

На додаток, тепер у Nissan X-Trail є проекція на лобове скло, причому розмір зображення чи не найбільший у класі. Це дуже зручно – не потрібно відводити око від дороги, тим більше, що відображається і напрям руху за обраним маршрутом.

панель приладів Nissan X-Trail, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, Nissan X-Trail 2023, кросовер Nissan Fullscreen
Цифровий щиток приладів може змінювати конфігурацію
щиток приладів Nissan X-Trail, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, Nissan X-Trail 2023, кросовер Nissan Fullscreen
Замість класичних циферблатів можна вибрати більш авангардний дизайн

Високо на рівні очей розташований великий 12,3-дюймовий тачскрин. Його меню просте і до нього довго не довелося звикати. Перемикачів на центральній панелі небагато, проте кнопки клімату трохи дрібнуваті, що ускладнює користування ними на дотик.

Нижче знаходяться USB-порти та бездротова зарядка для смартфонів. Центральна консоль виконана дворівневою та внизу передбачено місце для невеликої сумки.

Сідаємо місце водія Nissan X-Trail 2023. У кермової колонки дуже широкий діапазон регулювань, а передні крісла оснащені електроприводом (водійське – з пам'яттю налаштувань). Вони комфортабельні та непогано утримують спину.

Ящик для рукавичок у X-Trail середніх розмірів Fullscreen
Ящик для рукавичок у X-Trail середніх розмірів
Підлокітник ховає глибокий бокс Fullscreen
Підлокітник ховає глибокий бокс
Центральна секція дивана другого ряду складається та доповнена підсклянниками Fullscreen
Центральна секція дивана другого ряду складається та доповнена підсклянниками
У топовій версії на другому ряду є підігрів, USB-порти та окрема зона клімату Fullscreen
У топовій версії на другому ряду є підігрів, USB-порти та окрема зона клімату
Ящик для рукавичок у X-Trail середніх розмірів
Підлокітник ховає глибокий бокс
Центральна секція дивана другого ряду складається та доповнена підсклянниками
У топовій версії на другому ряду є підігрів, USB-порти та окрема зона клімату

Посадка за кермом досить висока. До оглядовості — ніяких питань, вона хороша в усіх напрямках завдяки тоненьким стоякам і великим дзеркалам. До габаритів авто легко звикаєш і при паркуванні камера не потрібна.

Між сидіннями пара величезних підсклянників (туди поміститься 1,5-літрова пляшка) і підлокітник з вельми глибоким боксом усередині. Великі й кишені у дверях, а ящик рукавичок — середніх розмірів.

Для великої родини

Переміщуємось на другий ряд. Задні двері Nissan X-Trail відчиняються практично на прямий кут, що суттєво полегшує доступ всередину. Висувні шторки не лише захищають від сонця, а й справляють враження приватності.

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Посадка за кермом досить висока
задні сидіння Nissan X-Trail, Nissan X-Trail, новий Nissan X-Trail, Nissan X-Trail 2023, кросовер Nissan Fullscreen
Другий ряд доповнений горизонтальним регулюванням і змінним кутом нахилу спинок

Внутрішній простір – козир Nissan X-Trail 2023. Місця на другому ряду – більш ніж достатньо. Навіть високі пасажири не відчують нестачу простору для ніг та над головою. На додаток, диван оснащений горизонтальним регулюванням з великим діапазоном і змінним кутом нахилу спинки. Ширина салону дозволяє зручно розміститися трьом дорослим.

До послуг задніх пасажирів – USB-роз'єми, підігрів крісел та окремі налаштування клімату. Центральна секція дивана складається і перетворюється на підлокітник з парою підсклянників.

Новий Nissan X-Trail в Україні нарешті офіційно доступний у семимісному виконанні, раніше в нашу країну постачалися лише п'ятимісні версії. Третій ряд не дуже просторий і більше розрахований на дітей, але при потребі в короткій поїздці там помістяться і дорослі зростом до 170 см. Примітно, що підсклянники є і тут.

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Третій ряд більше підійде дітям

З усіма сімома кріслами на місці залишається 177-літровий багажник. У п'ятимісній конфігурації він зростає до 485 л, а у двомісній — до 1298 л.

Вантажна висота невелика, а двері багажника оснащені електроприводом. Третій ряд складається легко з багажника, а ось другий – тільки із салону, що не дуже зручно. Зате зі складеними кріслами утворюється рівна підлога.

Багато навіть у "базі" — комплектація Nissan X-Trail 2023

Оснащення Nissan X-Trail стало набагато багатшим — тепер у всіх версій моделі є запуск мотора з кнопки, парктронік, датчики дощу та світла.

З усіма сидіннями на місці залишається 177-літровий багажник Fullscreen
З усіма сидіннями на місці залишається 177-літровий багажник
У п'ятимісцевій конфігурації об'єм багажника становить 485 л. Fullscreen
У п'ятимісцевій конфігурації об'єм багажника становить 485 л.
При складанні сидіння утворюють рівну підлогу Fullscreen
При складанні сидіння утворюють рівну підлогу
Під підлогою багажника передбачена невелика ніша Fullscreen
Під підлогою багажника передбачена невелика ніша
З усіма сидіннями на місці залишається 177-літровий багажник
У п'ятимісцевій конфігурації об'єм багажника становить 485 л.
При складанні сидіння утворюють рівну підлогу
Під підлогою багажника передбачена невелика ніша

До того ж, обов'язковими є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон, розпізнавання знаків та втоми водія.

У топовому варіанті Tekna+ додано тризонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, навігація, потужна акустика Bose з 10 динаміками, підігрів керма та крісел перших двох рядів.

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Топовий варіант Tekna+ упізнається по хромованому декору та 19-дюймовим дискам

Тягучий і економічний — двигун Nissan X-Trail

Під капотом Nissan X-Trail 2023 – новий трициліндровий бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л зі змінним ступенем стискування. Він розвиває 163 к. с. і має величезний крутний момент в 300 Н∙м.

У двигуна спокійний характер і він відмінно підходить до сімейного авто. Найкраще двигун проявляє себе після 2500 об/хв – саме тоді відчувається приплив тяги. Примітно, що приблизно до 3000 об/хв він практично не чутний і немає вібрацій, властивих трициліндровим двигунам. У спортивному режимі педаль газу чутливніша, але не набагато — різниця ледь відчутна.

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У 1,5-літрового бензинового турбомотора змінюється ступінь стиснення

Завдяки пристойному моменту, що крутить, немаленькому Nissan X-Trail мотора цілком вистачає і навіть з 4-5 людьми на борту він впевнено набирає швидкість. До 100 км/год кросовер стартує за 9,6 секунди і впевнений розгін триває і після цієї позначки, тому обігнати фуру на трасі нескладно.

Крім того, двигун доповнений "м'якою" гібридною установкою, а тому досить економічний — 7,6 л/100 км у змішаному циклі. І ця цифра цілком реальна: у нас вийшло 8,8-9 л/100 км у місті та 6,6-6,8 л/100 км на трасі. Для авто вагою 1640 кг – дуже непоганий результат.

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Бензинова версія може бути тільки повнопривідною, зате у кросовера високий кліренс

Варіатор Nissan X-Trail 2023 працює плавно і став швидше реагувати, проте при скиданні газу часом чути його виразний гул. Натомість передбачені підрульові пелюстки з імітацією 8 передач.

Бензинову версію тепер запропоновано тільки з переднім приводом, а повнопривідним буде 213-сильний гібрид Nissan X-Trail e-Power. Втім, з кліренсом 210 мм і на монопривідному авто можна виїхати за місто на пікнік.

Як керується новий Nissan X-Trail

На асфальті відчувається, що кросовер Nissan X-Trail став дещо жорсткішим. На малих швидкостях нерівності більш відчутні, але енергоємна підвіска відпрацьовує більшість вибоїн. Зате високий автомобіль не надто крениться у поворотах.

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У дорожчих версіях оптика Nissan X-Trail адаптивна

Кермо кросовера легке і більше зворотного зв'язку (особливо в навколонульовій зоні) йому не завадило б. Курсова стійкість на високих швидкостях хороша. Також слід відзначити істотно покращену шумоізоляцію салону — всередині стало тихіше, хоча все-таки хотілося б трохи більше "шумки" у днищі та колісних арках.

Важливо
На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R
На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R

Ціна Nissan X-Trail 2023

Придбати Nissan X-Trail в Україні можна за ціною від 1 248 070 гривень. Семимісне авто в комплектації Tekna+ обійдеться в 1 787 240 гривень, а гібрид Nissan X-Trail e-Power з повним приводом — це мінімум 1 664 230 гривень. Якщо попередник був помітно дешевшим за основних конкурентів, то тепер X-Trail практично зрівнявся з ними за ціною.

Вердикт Фокусу

Новий Nissan X-Trail не тільки змінився зовні, він став просторішим і якіснішим усередині і тепер краще підходить для великої родини. У авто економічний двигун, а комплектація значно розширена. Водночас кросовер відчутно подорожчав.

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Кросовер подорожчав, але багатше оснащений

Плюси Nissan X-Trail 2023:

  • просторий салон та можливість вибрати третій ряд сидінь;
  • багата комплектація;
  • тяговитий та економічний бензиновий двигун;
  • Високий кліренс.

Мінуси Nissan X-Trail 2023:

  • кросовер суттєво подорожчав, що зумовлено розширеним оснащенням;
  • жорсткувата підвіска.

Технічні характеристики Nissan X-Trail 2023

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R3
Объем двигателя 1497
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 163/4800
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/2800 - 3600
Коробка передач вариатор
Привод передний
Расход топлива, смешанный 7,6 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 200
Разгон 0–100 км/ч, с 9,6
Объем топливного бака, л 55