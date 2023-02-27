Прискорена електрифікація: Nissan наповнить ринок електромобілями різних класів

За сім років Nissan презентує 19 нових електромобілів. Серед них очікуються електричні кросовери Nissan Juke, Qasqahi та X-Trail, а також нове покоління Leaf.

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Nissan анонсував масштабну програму електрифікації своєї лінійки. До 2030 року японська корпорація планує представити 27 "зелених" моделей. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

У найближчі сім років презентують одразу 19 нових електромобілів і 8 гібридних моделей. Примітно, що стратегію марки довелося переглянути, адже 2021 року анонсували 15 нових електрокарів.

[ + – ] Новий Nissan Leaf перетвориться на кросовер Фото: Nissan

Деталі деяких електромобілів уже відомі. Зокрема, раніше було заявлено, що електричні версії отримають кросовери Nissan Juke, Qashqai та X-Trail (гібридні модифікації e-Power вони вже мають).

Електрокаром стане й новий Nissan Micra — хетчбек побудують на платформі моделі Renault 5. Крім того, очікується на Nissan Leaf третього покоління — він кардинально зміниться та перетвориться на кросовер. На додачу один електрокар створять спеціально для Китаю, проте інформації про нього поки що немає.

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У планах Nissan — збільшення частки електрифікованих авто серед усіх проданих машин до 44% до 2026 року й до 55% — до 2030 року. У Європі цей показник до 2026 року має становити 98%, а в Північній Америці Nissan припинить продавати бензинові авто з 2030 року.

Раніше Фокус повідомляв, що гібрид Nissan Qashqai e-power виходить на український ринок. Кросовер витрачає лише 5,2 л/100 км.