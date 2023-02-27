Прискорена електрифікація: Nissan наповнить ринок електромобілями різних класів
За сім років Nissan презентує 19 нових електромобілів. Серед них очікуються електричні кросовери Nissan Juke, Qasqahi та X-Trail, а також нове покоління Leaf.
Nissan анонсував масштабну програму електрифікації своєї лінійки. До 2030 року японська корпорація планує представити 27 "зелених" моделей. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
У найближчі сім років презентують одразу 19 нових електромобілів і 8 гібридних моделей. Примітно, що стратегію марки довелося переглянути, адже 2021 року анонсували 15 нових електрокарів.
Деталі деяких електромобілів уже відомі. Зокрема, раніше було заявлено, що електричні версії отримають кросовери Nissan Juke, Qashqai та X-Trail (гібридні модифікації e-Power вони вже мають).
Електрокаром стане й новий Nissan Micra — хетчбек побудують на платформі моделі Renault 5. Крім того, очікується на Nissan Leaf третього покоління — він кардинально зміниться та перетвориться на кросовер. На додачу один електрокар створять спеціально для Китаю, проте інформації про нього поки що немає.Важливо
У планах Nissan — збільшення частки електрифікованих авто серед усіх проданих машин до 44% до 2026 року й до 55% — до 2030 року. У Європі цей показник до 2026 року має становити 98%, а в Північній Америці Nissan припинить продавати бензинові авто з 2030 року.
Раніше Фокус повідомляв, що гібрид Nissan Qashqai e-power виходить на український ринок. Кросовер витрачає лише 5,2 л/100 км.