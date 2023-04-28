На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R

Лінійку MG в Україні поповнила нова флагманська модель Marvel R. Фокус дізнався, що ховається за стильною зовнішністю електрокросовера.

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Попри війну, продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди. За перший квартал 2023 року було продано понад 5000 електрокарів, а загальна їх кількість перевищила 50 000. Проте, якщо раніше 90% з них були уживаними, то тепер все більшою популярністю користуються нові авто.

Не дивно, що на український ринок останнім часом виходить дедалі більше нових електрокарів, причому деякі з них – яскраві та неординарні. До таких можна віднести і новий електрокросовер MG з "супергеройською" назвою Marvel R, який нещодавно з'явився в нашій країні і потрапив на тест Фокусу.

Кросовер приваблює оригінальним дизайном передньої частини

Британець чи китаєць?

Британський автовиробник MG переживає нині другу молодість. Компанія, яка за рік святкуватиме свій 100-річний ювілей, зараз відроджується у складі китайського концерну SAIC.

MG випускають у Китаї, але це один із небагатьох виробників з Піднебесної, представлених у Європі. Саме електромобіль MG Marvel R є флагманом марки на європейському ринку та свого роду іміджевою моделлю.

У кросовера стрімкий профіль з похилим дахом

Майже Ferrari

У MG останніми роками сформувався новий фірмовий стиль, проте флагманський Marvel R не схожий на побратимів. Дизайн кросовера вийшов виразним та цікавим, що й не дивно – супергерої завжди виділяються яскравими костюмами. Авто виглядає дорожчим, ніж є насправді.

Мабуть, найоригінальніша зовнішня риса — тоненька передня оптика, з'єднана діодною смугою. Завдяки їй новий MG Marvel R нагадує кросовер Ferrari Purosangue, тільки ось італієць з'явився на два роки пізніше. До речі, це не фари, а ходові вогні та покажчики поворотів, а головна оптика розташована нижче.

У профіль, кросовер MG Marvel R дивиться динамічно — у нього виражений "ніс", похилий дах і вигнута віконна лінія. Боковини виконані рельєфними, а дверні висувні ручки — це тренд у сучасних електрокарів. Заднє скло прикрите спойлером. Уже в базовій версії кросовер отримав 19-дюймові диски.

Передня оптика — найоригінальніша риса дизайну кросовера

Такий дизайн може подобатися чи ні, проте новий MG Marvel R безперечно привертає загальну увагу. На нього задивляються водії інших машин та пішоходи, а дехто навіть цікавиться, що це за авто таке. Загалом, для охочих виділитися — те що треба, кросоверу не вдається залишатися непоміченим.

Розміри MG Marvel R 2023:

довжина — 4674 мм;

ширина — 1919 мм;

висота — 1618 мм;

колісна база — 2804 мм.

Дверні ручки виконані висувними

За все відповідає дисплей

Заглянемо до салону MG Marvel R 2023. Вже в базовій версії він оброблений шкірою, яку розбавляють сріблясті вставки та чорні глянсові поверхні. Педалі та пороги отримали металеві накладки. Оздоблення не бідна, як і личить флагманській моделі. Матеріали приємні на дотик, все якісно підігнано і до китайського складання питань немає.

Підсвічування салону може змінювати свій колір, а також пульсувати — при включеному аудіо виходить світломузика. Кермо MG Marvel R виконане у спортивному стилі — скошене знизу, а в районі хвату рук обшитий приємною перфорованою шкірою. На додаток, на обід передбачені зручні напливи для пальців.

На центральній панелі встановлено величезний 19,4-дюймовий тачскрін.

На віртуальній панелі приладів центральне місце займає мапа навігації. Конфігурацію екрана можна міняти – наприклад, замість спідометра відображається інформація бортового комп'ютера. Крім того, графіка змінює колір під час вибору спортивного режиму.

Найбільше уваги привертає величезний тачскрін портретного формату на нахиленій центральній панелі. Він у MG Marvel R навіть більший, ніж у Tesla – 19,4 дюйми в діагоналі.

Меню мультимедіа просте та звикнути до нього нескладно. Через нього відбувається керування не тільки аудіо, навігацією або підключенням смартфона через Android Auto та Apple CarPlay, але й кліматом та підігрівом сидінь.

Графіка панелі приладів змінює колір залежно від вибраного режиму їзди

Це не завжди зручно робити на дотик (тим більше, що реакції у тачскріна часом не найшвидші) і доводиться відволікатися від дороги, тому хотілося б все ж таки окремі перемикачі для клімату. До того ж, на чорних поверхнях надто вже видно відбитки пальців – доведеться часто їх протирати.

На центральній панелі MG Marvel R 2023 залишили витончений круглий джойстик трансмісії, а також перемикачі вибору режимів їзди та інтенсивності гальмівної рекуперації, кнопки "аварійки" та підігріву скла. Під дисплеєм передбачена "потайна" ніша з USB-роз'ємами, причому туди цілком поміститься не тільки телефон, але і невелика сумка.

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Як просторий салон MG Marvel

Сідаємо за кермо. Посадка в MG Marvel R не надто висока за мірками кросоверів. Діапазон регулювань рульової колонки (у двох площинах) та сидіння (з електроприводом та пам'яттю налаштувань) достатній, тому зручну позицію підбираю швидко.

Ящик для рукавичок у MG Marvel R середніх розмірів Бокс у підлокітнику ховає нішу з бездротовою зарядкою Задній підлокітник отримав стильне алюмінієве оздоблення До послуг задніх пасажирів — вентиляційні дефлектори та два USB-порти

Самі крісла комфортні та непогано утримують спину, поперек після тривалої поїздки не болить. Огляд уперед і по сторонах хороший, а ось заднє скло невелике. Втім, рятують великі дзеркала та стандартні камери кругового огляду з 3D-графікою. До габаритів авто звикаєш легко, хоча воно й досить широке.

Між сидіннями на центральній панелі розташувалися підсклянники під зсувною кришкою та підлокітник із відсіком усередині. Саме там захована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона. Бардачок у електрокара середніх розмірів.

Перемістимося на другий ряд MG Marvel R 2023. Місця для ніг тут у надлишку, але пасажири зростом понад 185 см відчують нестачу простору над головою. Мені при зростанні 176 см зручно, навіть якщо передні сидіння зсунуті максимально назад. Подушка дивана профільована під два місця, тому сидячий по центру буде дещо стиснутий. До послуг задніх пасажирів – відкидний підлокітник з підсклянниками та приємним алюмінієвим оздобленням, а також вентиляційні дефлектори та пара роз'ємів USB-C.

На другому ряду щедрий простір для ніг та не дуже багато місця над головою Передні сидіння комфортабельні та оснащені електроприводом та підігрівом.

Багажник MG Marvel R не найбільший для авто таких розмірів: 357 л у звичайному стані та 1396 л – зі складеними задніми сидіннями. До того ж, висота порогу досить велика — це обумовлено розташуванням моторів на задній осі.

Під підлогою передбачено невеликий відсік, який підійде для зарядного кабелю. Двері багажника доповнені електроприводом із сенсором відкриття – достатньо провести ногою під бампером.

У задньопривідній версії кросовера є ще й невеликий 150-літровий багажник спереду — туди цілком поміститься кілька пакетів із супермаркету.

Об'єм багажника становить 357-1396 л. Зі складеними задніми сидіннями виходить рівна підлога Під підлогою багажника передбачена невелика ніша Електромобіль має і передній 150-літровий багажник.

По-багатому: комплектація MG Marvel R 2023

Новий MG Marvel R в Україні запропонований лише у багато оснащених версіях. У "базі" є безключовий доступ, 19-дюймові диски, електропакет, роздільний клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь, датчики світла та дощу, панорамний дах.

Крім того, обов'язковим є комплекс MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

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Характер мінливий

На тест був наданий електромобіль задньопривідний MG Marvel R з двома моторами потужністю 180 к. с. Силова установка дуже тяжка, адже відразу доступні пікові 410 Н∙м моменту, що крутить, тому кросовер бадьоро стартує зі світлофора.

За паспортом розгін до 100 км/год займає 7,9 с. Якщо цього мало, є повнопривідний 288-сильний варіант, що досягає сотні за 4,9 с. Максимальна швидкість MG Marvel R обмежена на 200 км/год.

Електрокар запропонований у версіях на 180 та 288 к. с.

Характер електрокара багато в чому залежить від вибраного режиму. У Eco він спокійніший, хоча динаміки цілком вистачає для міста, а його кермо легке. А ось в режимі Sport електромобіль MG Marvel R як би прокидається — стає швидше. Педаль газу чутливіша і розганяється авто жвавіше. Кермо наповнюється вагою і стає різкішим і машина реагує на найменший його рух.

На трасі кросовер впевнено та рівномірно набирає швидкість до 120-130 км/год, після чого динаміка MG Marvel R різко погіршується – для електромобілів це, в принципі, звично. Шумоізоляція салону хороша і на великих швидкостях лише шини трохи чути.

Який MG Marvel R у керуванні

Курсова стійкість електрокара не викликає нарікань, якщо не вибирати режим Sport з чутливим кермом. У поворотах істотна вага кросовера (1810 кг), звичайно, дається взнаки, але задньопривідне компонування дозволяє зробити його маневренішим і недостатня поворотність практично не проявляється.

Запас ходу електрокросовера сягає 400 км

Батарея в днищі знижує центр ваги, тому високе авто не дуже крениться в поворотах при тому, що його підвіска досить м'яка. Навіть глибокі вибоїни плавно і тихо поглинаються і загалом їзда дуже комфортабельна.

Батарея та запас ходу MG Marvel R

Електромобіль MG Marvel R 2023 оснащений батареєю на 70 кВт∙год, а заявлений запас ходу становить 402 км (за циклом WLTP). У реальних умовах пробіг понад 300 км – не проблема, навіть якщо не вибирати режим Есо.

Заряджання батареї у швидкому режимі на 80% (роз'єм CCS 2) займає 43 хвилини. Корисною функцією в сучасних українських умовах є двонаправлена зарядка – електрокар може виконувати роль великого павербанка та живити різні електроприлади.

Швидка зарядка здійснюється через роз'єм CCS 2

Гальмівна рекуперація в легкому та середньому режимах працює плавно, а ось у максимальному її положенні кросовер MG сповільнюється надто різко та ривками. Найбільш зручним є середній режим — авто і гальмує впевнено, і батарею заряджає.

Електромобіль MG Marvel R, ціна

Новий MG Marvel R в Україні коштує від 1 700 423 гривень – саме така версія побувала на тесті у Фокусі. Більш потужний варіант з повним приводом та розширеною комплектацією не набагато дорожчий – 1 812 878 гривень. На перший погляд, не так уже й мало, проте більшість аналогів дорожча. Marvel R – звичайно, не економпропозиція (тим паче, що бренд на українському ринку має доступніший MG 4), але у своєму класі він один з найдешевших.

Вердикт Фокусу

Кросовер MG Marvel R — авто для тих, хто любить увагу. Хоча, звісно, яскравий дизайн – не єдиний плюс британо-китайської моделі. Вона багато оснащена за свої гроші і має комфортну підвіску. У той же час хотілося б трохи більший багажник та зручніше управління кліматом.

Плюси MG Marvel R

виразний дизайн;

багата комплектація, що включає найсучасніші системи безпеки;

м'яка комфортна підвіска.

Мінуси MG Marvel R

невеликий багажник;

відсутність фізичних перемикачів клімат-контролю.

Характеристики MG Marvel R 2023