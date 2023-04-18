Повернення до витоків: представлено недорогий британський спорткар потужністю 540 сил (фото)

MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. Топовий варіант електромобіля зможе розігнатися до 100 км/год за 3 с.

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На автосалоні у Шанхаї презентували новий MG Cyberster. Доступний електричний спорткар цього року з'явиться в Китаї, а влітку 2024 з'явиться в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

Електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річному ювілею британської марки. MG прославилися саме завдяки недорогим спортивним авто та родстер позначає повернення до виробництва таких моделей.

У авто довгий капот і короткі звиси кузова Фото: MG

Серійний MG Cyberster вийшов стриманішим і елегантнішим за концепт-кар 2021 року. У нього класичні пропорції спорткара – довгий капот, короткі звиси кузова та зрушений назад салон. Виражений "ніс" поєднується з великими фарами, а двері піднімаються нагору. Задня частина загострена, а ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

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Габарити MG Cyberster 2024:

довжина – 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

висота – 1329 мм;

колісна база – 2690 мм;

маса – 1850 кг.

На вибір запропонують версії потужністю 314 та 544 л. с. Фото: MG

Салон MG Cyberster оброблений шкірою. Показ приладів виведено на вигнутий дисплей, а сидіння розділені високим центральним тунелем.

Новий MG Cyberster запропонують у задньопривідній 314-сильній та повнопривідній 544-сильній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 193 та 200 км/год, відповідно. Топовий варіант зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 3 с.

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