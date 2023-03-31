MG запустили у виробництво стильний флагманський седан з довічною гарантією (фото)

Перші 15 тисяч покупців MG7 отримають довічну гарантію на автомобіль. Також модель відрізняється широким набором персоналізації.

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У Китаї запущено у виробництво новий флагманський седан MG7, орієнтований на молодих споживачів. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

MG7 отримав стильний дизайн з великою решіткою радіатора та вузькими передніми фарами. Також новинка вирізняється стрімким силуетом.

MG7 має спортивний силует Фото: autohome.com.cn

Позаду розташовані ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою, а на кришці багажника розмістили великий активний спойлер. Внизу можна знайти чотири фальшиві вихлопні патрубки, які роблять седан візуально спортивнішим.

MG7 має активний задній спойлер Фото: MG

Цікаво, що перші 15 000 покупців MG7 отримають довічну гарантію на автомобіль. Крім цього їм належить субсидія у розмірі 10 000 юанів (1450 доларів).

Габарити MG7 2023:

довжина — 4884 мм;

ширина — 1889 мм;

висота — 1447 мм;

колісна база — 2778 мм.

На вибір доступні два розміри коліс – 225/50 R18 або 245/40 R19. Крім цього клієнти можуть вибрати один з десятків яскравих кольорів кузова для свого седана.

Базова версія MG7 2023 оснащується 1,5-літровим бензиновим турбованим двигуном 15FDE потужністю 188 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач з подвійним зчепленням.

Також доступний 2,0-літровий турбований бензиновий двигун 2A4E, який має потужність 261 к.с. та крутний момент 405 Нм. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач. З такою силовою установкою седан може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.

У салоні встановлені 10,25-дюймова цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Під ним розташований блок сенсорних кнопок.

Передні сидіння седана мають яскраво виражену бічну підтримку. При цьому інтер'єр можна замовити в одному з трьох доступних кольорів – чорному, синьому та червоному.

Інтер'єр MG7 у чорному кольорі Фото: autohome.com.cn Інтер'єр MG7 у синьому кольорі Фото: autohome.com.cn Інтер'єр MG7 у червоному кольорі Фото: autohome.com.cn

Як опції доступні акустична система BOSE і система автоматичного паркування. Крім цього, є і системи ADAS з додатковою пілотною системою MG NGP.

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Початкова ціна MG7 2023 складає 119 800 юанів (17 400 доларів). Найдорожча версія седана коштуватиме 169 800 юанів (24 650 доларів).

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