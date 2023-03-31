Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Автопілот і запас ходу понад 400 км: Geely представили електрокар за ціною Duster (фото)

Maple Caocao 60, Geely Maple Caocao 60, електромобіль Geely, китайський електромобіль
Фото: autohome.com.cn | Maple Caocao 60 коштує від $17 400

Maple Caocao 60 — недорогий ліфтбек С-класу зі стриманим дизайном. Електромобіль оснащений 163-сильним двигуном, а його батарею можна швидко замінити в разі розрядження.

Related video

У Китаї презентували електромобіль Maple Caocao 60. Бюджетна модель від нового бренду концерну Geely незабаром з'явиться в продажу за ціною від 119 800 до 139 800 юанів ($17 400 – 20 400). Про це повідомляє сайт Autohome.

Geely Maple Caocao 60, електромобіль Geely, китайський електромобіль Fullscreen
У електрокара похилий аркоподібний дах
Фото: autohome.com.cn

Новий Maple Caocao 60 назвали на честь знаменитого китайського полководця ІІІ століття Цао Цао. Електрокар Geely будуть використовувати в таксі та каршерингу, але він також надійде й у вільний продаж.

Електромобіль Maple Caocao 60 — ліфтбек С-класу зі стриманим дизайном. У нього високий капот, вигнуті фари, похилий дах і загострена задня частина.

Geely Maple Caocao 60, електромобіль Geely, китайський електромобіль Fullscreen
Запас ходу електромобіля становить 415 км
Фото: autohome.com.cn

Габарити Maple Caocao 60:

  • довжина — 4640 мм;
  • ширина — 1870 мм;
  • висота — 1600 мм;
  • колісна база — 2760 мм.
Важливо
Оригінально та недорого: в Італії випустили компактний електропікап за 28 500 євро (фото)
Оригінально та недорого: в Італії випустили компактний електропікап за 28 500 євро (фото)

У салоні встановили тоненький цифровий щиток приладів і великий тачскрин. Усі кнопки всередині великі. Серед опцій є вентиляція сидінь і навіть автопілот.

Салон Geely Maple Caocao 60, Geely Maple Caocao 60, електромобіль Geely, китайський електромобіль Fullscreen
У салоні встановлений великий тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Електродвигун потужністю 163 к. с. рухає передніми колесами. Місткість батареї не розголошують, але відомо, що запас ходу становитиме 415 км. Батарея виконана швидкознімною, тобто її можна не заряджати, а замінити.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely та Volvo створили великий гібридний кросовер преміум-класу.

Також ми писали, що Dongfeng презентував недорогий електрокар із запасом ходу 630 км.