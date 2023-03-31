Автопілот і запас ходу понад 400 км: Geely представили електрокар за ціною Duster (фото)

Maple Caocao 60 — недорогий ліфтбек С-класу зі стриманим дизайном. Електромобіль оснащений 163-сильним двигуном, а його батарею можна швидко замінити в разі розрядження.

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У Китаї презентували електромобіль Maple Caocao 60. Бюджетна модель від нового бренду концерну Geely незабаром з'явиться в продажу за ціною від 119 800 до 139 800 юанів ($17 400 – 20 400). Про це повідомляє сайт Autohome.

У електрокара похилий аркоподібний дах Фото: autohome.com.cn

Новий Maple Caocao 60 назвали на честь знаменитого китайського полководця ІІІ століття Цао Цао. Електрокар Geely будуть використовувати в таксі та каршерингу, але він також надійде й у вільний продаж.

Електромобіль Maple Caocao 60 — ліфтбек С-класу зі стриманим дизайном. У нього високий капот, вигнуті фари, похилий дах і загострена задня частина.

Запас ходу електромобіля становить 415 км Фото: autohome.com.cn

Габарити Maple Caocao 60:

довжина — 4640 мм;

ширина — 1870 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2760 мм.

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У салоні встановили тоненький цифровий щиток приладів і великий тачскрин. Усі кнопки всередині великі. Серед опцій є вентиляція сидінь і навіть автопілот.

У салоні встановлений великий тачскрин Фото: autohome.com.cn

Електродвигун потужністю 163 к. с. рухає передніми колесами. Місткість батареї не розголошують, але відомо, що запас ходу становитиме 415 км. Батарея виконана швидкознімною, тобто її можна не заряджати, а замінити.

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