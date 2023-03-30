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Оригінально та недорого: в Італії випустили компактний електропікап за 28 500 євро (фото)

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Giannini Uso — компактний двомісний електропікап

Електромобіль Giannini Uso сягає менше 3,2 м у довжину та має вантажопідйомність 250 кг. Компактний пікап розвиває 90 км/год і може проїхати 235 км без підзарядки.

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Італійська компанія Giannini Automobili, заснована ще 1920 року, повертається до виробництва авто. Вона презентувала нестандартний компактний електропікап Uso. Авто надійде у виробництво через 5 місяців і коштуватиме від 28 500 євро. Про це повідомляє сайт Autoweek.

Новий Giannini Uso 2023 — двомісний задньопривідний пікап для міста й легкого бездоріжжя. За розмірами він не набагато більший за Smart.

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Довжина пікапа складає всього 3170 мм

Габарити Giannini Uso:

  • довжина — 3170 мм;
  • ширина — 1615 мм;
  • висота — 1610 мм.

Дизайн мініатюрного Giannini Uso вийшов дуже мускулистим — із короткими звисами кузова, розширеними колісними арками та сталевими дугами. Також встановлено позашляхові шини розміром 165/70 R14.

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Ззаду передбачена висувна скринька

Салон електромобіля оброблений шкірозамінником, а оснащення включає кондиціонер. Кузов авто сягає 1100 мм завдовжки та 750 мм завширшки й розрахований на перевезення вантажів вагою до 250 кг. Також ззаду передбачена висувна скринька.

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Електродвигун потужністю 40 к. с. дозволяє розвинути швидкість 90 км/год. Батарея на 21 кВт∙год забезпечує запас ходу до 235 км, а зарядити її в домашніх умовах можна за 3 години.

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