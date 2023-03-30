Оригинально и недорого: в Италии выпустили компактный электропикап за 28 500 евро (фото)

Электромобиль Giannini Uso достигает менее 3,2 м в длину и имеет грузоподъемность 250 кг. Компактный пикап развивает 90 км/ч и может проехать 235 км без подзарядки.

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Итальянская компания Giannini Automobili, основанная еще в 1920 году, возвращается к производству авто. Она представила нестандартный компактный электропикап Uso. Авто поступит в производство через 5 месяцев и будет стоить от 28 500 евро. Об этом сообщает сайт Autoweek.

Новый Giannini Uso 2023 — двухместный заднеприводной пикап для города и легкого бездорожья. По размерам он не намного больше Smart.

Длина пикапа составляет всего 3170 мм

Габариты Giannini Uso:

длина – 3170 мм;

ширина – 1615 мм;

высота – 1610 мм.

Дизайн миниатюрного Giannini Uso получился весьма мускулистым – с короткими свесами кузова, расширенными колесными арками и стальными дугами. Также установлены внедорожные шины размером 165/70 R14.

Сзади предусмотрен выдвижной ящик

Салон электромобиля отделан кожзаменителем, а оснащение включает кондиционер. Кузов авто достигает 1100 мм в длину и 750 мм в ширину и рассчитан на перевозку грузов весом до 250 кг. Также сзади предусмотрен выдвижной ящик.

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Электромотор мощностью 40 л. с. позволяет развить скорость 90 км/ч. Батарея на 21 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 235 км, а зарядить ее в домашних условиях можно за 3 часа.

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