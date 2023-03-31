MG запустили в производство стильный флагманский седан с пожизненной гарантией (фото)
Первые 15 000 покупателей MG7 получат пожизненную гарантию на автомобиль. Также модель отличается широким набором персонализации.
В Китае запущен в производство новый флагманский седан MG7, который ориентирован на молодых потребителей. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
MG7 получил стильный дизайн с большой решеткой радиатора и узкими передними фарами. Также новинка отличается стремительным силуэтом.
Сзади расположены фонари, соединенные светодиодной полосой, а на крышке багажника разместили большой активный спойлер. Внизу можно найти четыре фальшивых выхлопных патрубка, которые делают седан визуально спортивнее.
Интересно то, что первые 15 000 покупателей MG7 получат пожизненную гарантию на автомобиль. Помимо этого им полагается субсидия в размере 10 000 юаней (1450 долларов).
Габариты MG7 2023:
- длина — 4884 мм;
- ширина — 1889 мм;
- высота — 1447 мм;
- колесная база — 2778 мм.
На выбор доступны два размера колес — 225/50 R18 или 245/40 R19. Помимо этого клиенты могут выбрать один из десятков ярких цветов кузова для своего седана.
Базовая версия MG7 2023 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем 15FDE мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач с двойным сцеплением.
Также доступен 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель 2A4E, который выдает мощность 261 л.с. и крутящий момент 405 Нм. Этот мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. С такой силовой установкой седан разгонятся от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.
В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Под ним расположен блок сенсорных кнопок.
Передние сиденья седана имеют ярко выраженную боковую поддержку. При этом интерьер можно заказать в одном из трех доступных цветов — черном, синем и красном.
В качестве опций доступны акустическая система BOSE и система автоматической парковки. Помимо этого есть и системы ADAS с дополнительной пилотной системой MG NGP.Важно
Начальная цена MG7 2023 составляет 119 800 юаней (17 400 долларов). Самая дорогая версия седана обойдется в 169 800 юаней (24 650 долларов).
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