Smart представив стильний електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

Smart #3 запропонують з кількома силовими установками на вибір. Топовим стане заряджений варіант Brabus з двома електромоторами.

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На автосалоні в Шанхаї представлений новий електрокросовер Smart #3, який отримав стильний дизайн та багате оснащення. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Smart #3 заснований на кросовері #1, але є більшим. Новинка також розділить з "молодшим братом" силові установки.

Електрокросовер побудований на новій платформі, розробленій спільно з Geely. Вона дозволяє встановлювати на авто один або два електромотори.

Спереду розташована фірмова оптика зі світлодіодною смугою між фарами. На капоті є виріз, що візуально відрізняє Smart #3 від Smart #1.

Smart #3 отримав купеподібний силует. Це дозволило зробити новинку більш обтічною.

Електрокросовер отримав купеподібний силует Фото: Smart

Габарити Smart #3:

довжина — 4400 мм;

ширина — 1844 мм;

висота — 1556 мм;

колісна база — 2785 мм.

В інтер'єрі майже немає фізичних клавіш. Більшою частиною функцій автомобіля можна керувати за допомогою сенсорного інформаційно-розважального дисплея. Зовнішній вигляд салону доповнює контурне підсвічування.

В інтер'єрі Smart #3 майже немає фізичних кнопок Фото: Smart

Smart #3 спершу запропонують з одним електромотором потужністю 268 к.с. і 343 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 6,7 секунди. Такі модифікації оснащені акумуляторною батареєю місткістю 62 кВт∙год. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

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Пізніше стане доступний варіант Brabus з двома електромоторами, які видають потужність 422 к.с. Такий електрокросовер зможе розганятись до сотні приблизно за 4 секунди.

Smart #3 дебютує у Європі вже у вересні 2023 року. У 2024 році електрокросовер з'явиться і на інших ринках світу.

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