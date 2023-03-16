На аукціон виставили один із десяти ексклюзивних "крилатих" Smart (фото)
Smart Forjeremy має відмінний стан і оснащений допрацьованим Brabus турбованим двигуном. Пробіг автомобіля складає 48 тисяч кілометрів.
На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний Smart Fortwo 2012 в ексклюзивній версії Forjeremy. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Усього Smart спільно з модельєром Джеремі Скоттом випустили лише 10 екземплярів Forjeremy. Компактний автомобіль відрізняється незвичайною обробкою, яка включає крила в задній частині кузова.
Smart Forjeremy пофарбований у білий колір із червоними акцентами й оздобленням Tridion. Додаткове обладнання включає панорамний дах, тоновані стекла та світлодіодні денні ходові вогні.
Спереду на авто встановлені 16-дюймові колісні диски, а ззаду — 17-дюймові. Вони взуті в шини Yokohama розмірністю 195/40 і 215/35 відповідно.
Автомобіль заснований на серійній моделі у версії Passion. Інтер'єр виконаний із червоної шкіри та чорної тканини.
Усередині є підігрів сидінь, кондиціонер, аудіосистема JBL і 6,5-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний дисплей із навігацією та підтримкою Bluetooth. Ковшеподібні сидіння оздоблені червоною шкірою зі вставками з чорної тканини із ромбоподібною строчкою.
Smart Forjeremy оснащений 0,9-літровим турбованим трициліндровим двигуном, доопрацьованим ательє Brabus. Його потужність не розголошується.Важливо
Автомобіль проїхав лише 48 тисяч км. Він має відмінний стан і своєчасно обслуговувався. Торги закінчуються за 7 днів.
Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили модифікований універсал Volvo 740 Turbo 1988 випуску, що належав актору та режисеру Полу Ньюману.