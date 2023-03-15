На продаж виставили заряджений універсал Volvo культового оскароносного актора (фото)

Універсал Volvo 740 Turbo отримав безліч модифікацій,зокрема заміну двигуна на потужніший. Актор проїхав на своєму автомобілі понад 120 тисяч кілометрів.

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На аукціон Bring a Trailer виставили модифікований універсал Volvo 740 Turbo 1988 року випуску, що належав актору та режисеру Полу Ньюману. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Пол Ньюман був великим любителем швидких автомобілів. Після зйомок фільму "Переможці" 1969 року актор почав брати участь у реальних автоперегонах.

У Пола Ньюмана було декілька універсалів Volvo Фото: Bring a Trailer

Ньюман володів відразу кількома універсалами Volvo. Всі вони були модифіковані згідно з його перевагами.

Виставлений на продаж Volvo 740 Turbo втратив заводський 2,3-літровий турбований чотирициліндровий двигун потужністю 150 к.с. Його замінили на 3,8-літровий V6 із турбонаддувом від Buick Grand National, який після модернізації видає 320 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач від Pontiac Firebird.

Під капотом цього Volvo 740 Turbo встановлений 3,8-літровий двигун V6 з турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

На універсал також встановили нові амортизатори та пружини Bilstein. Стандартні 16-дюймові колісні диски взуті у шини BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S.

Сидіння універсалу виготовлені з чорної шкіри. Фото: Bring a Trailer

Автомобіль добре зберігся і повністю обслужений, але на ньому є сліди експлуатації. Його пробіг становить 122310 км.

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До кінця торгів за модифікований Volvo 740 Turbo залишилося три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 25 тисяч доларів.

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