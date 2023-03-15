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На продажу выставили заряженный универсал Volvo культового оскароносного актера (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Пол Ньюман заменил стандартный двигатель своего Volvo 740 Turbo

Универсал Volvo 740 Turbo получил множество модификаций, в том числе замену двигателя на более мощный. Актер проехал на своем автомобиле более 120 тысяч км.

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На аукцион Bring a Trailer выставили модифицированный универсал Volvo 740 Turbo 1988 года выпуска, принадлежавший актеру и режиссеру Полу Ньюману. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Пол Ньюман был большим любителем быстрых автомобилей. После съемок фильма "Победители" 1969 года актер стал участвовать в реальных автогонках.

Volvo 740 Turbo Fullscreen
У Пола Ньюмана было несколько универсалов Volvo
Фото: Bring a Trailer

Ньюман владел сразу несколькими универсалами Volvo. Все они были модифицированы согласно его предпочтениям.

Выставленный на продажу Volvo 740 Turbo лишился заводского 2,3-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя мощностью 150 л.с. Его заменили на 3,8-литровый V6 с турбонаддувом от Buick Grand National, который после модернизации выдает 320 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач от Pontiac Firebird.

Volvo 740 Turbo Fullscreen
Под капотом этого Volvo 740 Turbo установлен 3,8-литровый двигатель V6 с турбонаддувом
Фото: Bring a Trailer

На универсал также установили новые амортизаторы и пружины Bilstein. Стандартные 16-дюймовые колесные диски обуты в шины BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S.

Volvo 740 Turbo Fullscreen
Сиденья универсала изготовлены из черной кожи
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль хорошо сохранился и полностью обслужен, но на нем присутствуют следы эксплуатации. Его пробег составляет 122 310 км.

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До конца торгов за модифицированный Volvo 740 Turbo осталось три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 25 тысяч долларов.

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