На продажу выставили заряженный универсал Volvo культового оскароносного актера (фото)
Универсал Volvo 740 Turbo получил множество модификаций, в том числе замену двигателя на более мощный. Актер проехал на своем автомобиле более 120 тысяч км.
На аукцион Bring a Trailer выставили модифицированный универсал Volvo 740 Turbo 1988 года выпуска, принадлежавший актеру и режиссеру Полу Ньюману. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Пол Ньюман был большим любителем быстрых автомобилей. После съемок фильма "Победители" 1969 года актер стал участвовать в реальных автогонках.
Ньюман владел сразу несколькими универсалами Volvo. Все они были модифицированы согласно его предпочтениям.
Выставленный на продажу Volvo 740 Turbo лишился заводского 2,3-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя мощностью 150 л.с. Его заменили на 3,8-литровый V6 с турбонаддувом от Buick Grand National, который после модернизации выдает 320 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач от Pontiac Firebird.
На универсал также установили новые амортизаторы и пружины Bilstein. Стандартные 16-дюймовые колесные диски обуты в шины BFGoodrich g-Force Comp-2 A/S.
Автомобиль хорошо сохранился и полностью обслужен, но на нем присутствуют следы эксплуатации. Его пробег составляет 122 310 км.Важно
До конца торгов за модифицированный Volvo 740 Turbo осталось три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 25 тысяч долларов.
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