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Авто

Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене настоящего суперкара (фото)

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копия Ferrari, клон Ferrari, Выходной день Ферриса Бьюллера
Фото: bonhams.com | Ferrari построили для фильма "Выходной день Ферриса Бьюллера"

Клон Ferrari 250 построили для фильма "Выходной день Ферриса Бьюллера". Автомобиль в точности повторяет оригинал, но создан на базе Ford Mustang.

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В США на аукционе Bonhams продали копию раритетного Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года. Хотя суперкар ненастоящий, за него выручили целых 313 000 долларов — как за новый Ferrari 296. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копия Ferrari, клон Ferrari, Выходной день Ферриса Бьюллера Fullscreen
Всего выпущено четыре копии Ferrari 250
Фото: bonhams.com

Столь высокая цена обусловлена тем, что поддельный Ferrari является киногероем – машина снималась в культовой молодежной комедии "Выходной день Ферриса Бьюллера". Всего для фильма американская компания Modena Design & Development построила четыре таких авто. Одно из них разбили, ведь по сюжету Ferrari упал со скалы.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копия Ferrari, клон Ferrari, Выходной день Ферриса Бьюллера Fullscreen
В салоне установили бутафорский рычаг КПП
Фото: bonhams.com

Копия Ferrari 250 выполнена весьма тщательно – узнать подделку можно только при детальном осмотре авто либо же если заглянуть под капот.

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Дело в том, что кабриолет построен на базе Ford Mustang и оснащен 5,0-литровым V8 на 165 л. с. Примечательно, что клон Ferrari оснащен автоматической коробкой передач, но в салоне установлен бутафорский рычаг механической КПП.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копия Ferrari, клон Ferrari, Выходной день Ферриса Бьюллера Fullscreen
Под капотом установлен двигатель Ford V8
Фото: bonhams.com

Настоящий Ferrari 250 GT SWB California Spider гораздо дороже — недавно одно такое авто продали за 18 миллионов долларов. Дело в том, что модель очень редкая — всего выпущено только 106 таких авто с высокооборотистым 260-сильным V12 под капотом.

Ранее Фокус сообщал, что итальянская полиция конфисковала поддельный суперкар Ferrari и арестовала его владельца.

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