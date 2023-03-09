Поддельный Ferrari продали на аукционе по цене настоящего суперкара (фото)

Клон Ferrari 250 построили для фильма "Выходной день Ферриса Бьюллера". Автомобиль в точности повторяет оригинал, но создан на базе Ford Mustang.

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В США на аукционе Bonhams продали копию раритетного Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года. Хотя суперкар ненастоящий, за него выручили целых 313 000 долларов — как за новый Ferrari 296. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Всего выпущено четыре копии Ferrari 250 Фото: bonhams.com

Столь высокая цена обусловлена тем, что поддельный Ferrari является киногероем – машина снималась в культовой молодежной комедии "Выходной день Ферриса Бьюллера". Всего для фильма американская компания Modena Design & Development построила четыре таких авто. Одно из них разбили, ведь по сюжету Ferrari упал со скалы.

В салоне установили бутафорский рычаг КПП Фото: bonhams.com

Копия Ferrari 250 выполнена весьма тщательно – узнать подделку можно только при детальном осмотре авто либо же если заглянуть под капот.

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Дело в том, что кабриолет построен на базе Ford Mustang и оснащен 5,0-литровым V8 на 165 л. с. Примечательно, что клон Ferrari оснащен автоматической коробкой передач, но в салоне установлен бутафорский рычаг механической КПП.

Под капотом установлен двигатель Ford V8 Фото: bonhams.com

Настоящий Ferrari 250 GT SWB California Spider гораздо дороже — недавно одно такое авто продали за 18 миллионов долларов. Дело в том, что модель очень редкая — всего выпущено только 106 таких авто с высокооборотистым 260-сильным V12 под капотом.

Ранее Фокус сообщал, что итальянская полиция конфисковала поддельный суперкар Ferrari и арестовала его владельца.

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