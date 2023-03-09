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Підроблений Ferrari продали на аукціоні за ціною справжнього суперкара (фото)

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копія Ferrari, клон Ferrari, Вихідний день Ферріса Бьюллера
Фото: bonhams.com | Ferrari побудували для фільму "Вихідний день Ферріса Бьюллера"

Клон Ferrari 250 збудували для фільму "Вихідний день Ферріса Бьюллера". Автомобіль точно повторює оригінал, але створений на базі Ford Mustang.

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У США на аукціоні Bonhams продали копію раритетного Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 року. Хоча суперкар несправжній, за нього врятували цілих 313 000 доларів — як за новий Ferrari 296. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копія Ferrari, клон Ferrari, Вихідний день Ферріса Бьюллера Fullscreen
Усього випущено чотири копії Ferrari 250
Фото: bonhams.com

Така висока ціна обумовлена тим, що фальшивий Ferrari є кіногероєм — машина знімалася в культовій молодіжній комедії "Вихідний день Ферріса Бьюллера". Усього для фільму американська компанія Modena Design & Development побудувала чотири такі авто. Одне з них розбили, адже за сюжетом Ferrari впав зі скелі.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копія Ferrari, клон Ferrari, Вихідний день Ферріса Бьюллера Fullscreen
У салоні встановили бутафорський важіль КПП
Фото: bonhams.com

Копія Ferrari 250 виконана дуже ретельно — впізнати підробку можна тільки при детальному огляді авто або якщо заглянути під капот.

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Справа в тому, що кабріолет побудований на базі Ford Mustang та оснащений 5,0-літровим V8 на 165 к. с. Примітно, що клон Ferrari оснащений автоматичною коробкою передач, але в салоні встановлений важіль бутафорський механічної КПП.

Ferrari 250 GT SWB California Spider, Ferrari 250, копія Ferrari, клон Ferrari, Вихідний день Ферріса Бьюллера Fullscreen
Під капотом встановлений двигун Ford V8
Фото: bonhams.com

Справжній Ferrari 250 GT SWB California Spider набагато дорожчий — нещодавно одне таке авто продали за 18 мільйонів доларів. Справа в тому, що модель дуже рідкісна — всього випущено лише 106 таких авто з високооборотним 260-сильним V12 під капотом.

Раніше Фокус повідомляв, що італійська поліція конфіскувала фальшивий суперкар Ferrari і заарештувала його власника.

Також ми писали, що у Китаї створили мініатюрний клон Toyota Land Cruiser.