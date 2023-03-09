Підроблений Ferrari продали на аукціоні за ціною справжнього суперкара (фото)

Клон Ferrari 250 збудували для фільму "Вихідний день Ферріса Бьюллера". Автомобіль точно повторює оригінал, але створений на базі Ford Mustang.

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У США на аукціоні Bonhams продали копію раритетного Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 року. Хоча суперкар несправжній, за нього врятували цілих 313 000 доларів — як за новий Ferrari 296. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Усього випущено чотири копії Ferrari 250 Фото: bonhams.com

Така висока ціна обумовлена тим, що фальшивий Ferrari є кіногероєм — машина знімалася в культовій молодіжній комедії "Вихідний день Ферріса Бьюллера". Усього для фільму американська компанія Modena Design & Development побудувала чотири такі авто. Одне з них розбили, адже за сюжетом Ferrari впав зі скелі.

У салоні встановили бутафорський важіль КПП Фото: bonhams.com

Копія Ferrari 250 виконана дуже ретельно — впізнати підробку можна тільки при детальному огляді авто або якщо заглянути під капот.

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Справа в тому, що кабріолет побудований на базі Ford Mustang та оснащений 5,0-літровим V8 на 165 к. с. Примітно, що клон Ferrari оснащений автоматичною коробкою передач, але в салоні встановлений важіль бутафорський механічної КПП.

Під капотом встановлений двигун Ford V8 Фото: bonhams.com

Справжній Ferrari 250 GT SWB California Spider набагато дорожчий — нещодавно одне таке авто продали за 18 мільйонів доларів. Справа в тому, що модель дуже рідкісна — всього випущено лише 106 таких авто з високооборотним 260-сильним V12 під капотом.

Раніше Фокус повідомляв, що італійська поліція конфіскувала фальшивий суперкар Ferrari і заарештувала його власника.

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