Ексклюзив за $20 мільйонів: на продаж виставили рідкісний суперкар Ferrari 60-х (фото)

Ferrari 250 GT California Spider — одна з найрідкісніших і найдорожчих моделей в історії італійської марки. Усього випущено лише 106 цих кабріолетів із 260-сильним V12.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Ferrari 250 GT SWB California Spider 1962 року. За знамените авто планують отримати від 18 до 20 мільйонів доларів. Його подробиці викрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Саме цей суперкар демонстрували на автошоу в Нью-Йорку Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT California — одна з найдорожчих моделей в історії італійської марки. Зараз важко знайти таке авто за ціною, меншою за 10 мільйонів доларів.

[ + – ] Автомобіль неодноразово вигравав нагороди на ретрофестивалях Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет Ferrari 250 GT California Spider створили спеціально для американського ринку та випустили лімітованою серією зі 106 авто. З них 55 машин були у вкороченому виконанні SWB. Елегантний дизайн авто розробили в ательє Scaglietti.

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Суперкар Ferrari оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 260 к.с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8 секунд і розвиває 260 км/год. Кабріолет також отримав дискові гальма всіх коліс.

[ + – ] Під капотом встановлений 260-сильний V12 Фото: GOODING&COMPANY

Саме цей Ferrari 250 GT California Spider кольору морської хвилі демонстрували на автошоу в Нью-Йорку, а всі його власники були з Каліфорнії. Кабріолет неодноразово вигравав нагороди на різних ретрофестивалях.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили найкрасивіший суперкар Ferrari. Він також належить до сімейства 250.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть рідкісний і незвичайний позашляховик Ferrari 1970 року.